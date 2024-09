Unionhilfswerk bei den Berliner Freiwilligentagen 2024

20. September 2024 | 15.00 - 18.00 Uhr | Kreuzberg

22. September 2024 | 14.00 - 17.00 Uhr | Mitte

23. September 2024 | 12.00 - 16.00 Uhr | Reinickendorf

24. September 2024 | 16.00 - 19.00 Uhr | Kreuzberg

25. September 2024 | 10.00 - 16.00 Uhr | Wedding

25. September 2024 | 18.00 - 20.00 Uhr | Kreuzberg

26. September 2024 | 17.30 - 19.00 Uhr | Neukölln

27. September 2024 | 16.00 - 19.00 Uhr | Treptow

Der September ist der Aktionsmonat des Engagements, vor allem mit den Berliner Freiwilligentagen vom 20. bis 30. September. „Das freiwillige und ehrenamtliche Engagement wird gerade in diesem Zeitraum in seiner ganzen Buntheit sichtbar, bewegt vieles für ein soziales Miteinander und setzt ein starkes Zeichen für Demokratie und Zusammenhalt“, so Daniel Büchel, Leiter des Freiwilligenmanagements im Unionhilfswerk. Das Unionhilfswerk lädt alle Freiwilligen – und die es werden wollen – ein, sich in ihrem Kiez zu engagieren und unterschiedliche Einsatzfelder kennenzulernen.Zu den Aktionen und Terminen gehören:Aufräumen in der Fidicin-/Schwiebusser Str. zum World Cleanup DayBerlin erntet – Mach mit!Reflexion: Auch mal Nein sagen dürfen im BesuchsdienstUpcycling: Kreativ-Aktion mit Menschen mit BehinderungenLesung: Zu jung für alt mit Dieter Bednarz, Journalist Stolperstein-Putzspaziergang mit Hürdenspringer – UnionhilfswerkNachbarschaftsaktion mit Wohnungslosen und Geflüchteten: Basteln, Backen, BeisammenseinMehr zu diesen und zu weiteren Aktionen finden Sie auf unserer Internetseite und der Seite Gemeinsache Sache Berlin Startseite - Gemeinsamesache Berlin - Berliner Freiwilligentage Auch in diesem Jahr werden vom Paritätischen Wohlfahrtverband Berlin anlässlich der Berliner Freiwilligentageveröffentlicht. Das Unionhilfswerk unterstützt die Handlungsempfehlungen und setzt sich für gute Rahmenbedingungen und eine aktive und vielfältige Zivilgesellschaft ein, denn Engagement- ist gleichzeitig Demokratieförderung.Seit 2014 initiieren der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin und der Tagesspiegel die Berliner Freiwilligentage, gemeinsam mit Organisationen, Initiativen oder Unternehmen. Zu den Partnern der Aktionstage gehört das Unionhilfswerk.