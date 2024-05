Spotlight on Unionhilfswerk! Mehr Sichtbarkeit als Arbeitgeber

Das Personalmarketing ist stetig dabei, unsere Präsenz als attraktiver Arbeitgeber zu stärken und qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber anzusprechen. Auch in den letzten Monaten war das Team fleißig. Irena Welslau ist Referentin Talentakquise und gibt uns heute einen Überblick über die aktuellen Maßnahmen und Kampagnen.Pünktlich zum Start der neuen Karriereseite haben wir eine digitale Werbekampagne gestartet: Durch gezielte Anzeigen auf relevanten Webseiten und Videowerbung auf YouTube konnten wir Interessierte dazu ermutigen, sich bei uns zu bewerben. Nach ersten Erfahrungen aus dem letzten Jahr haben wir in dieser Kampagne Motive und Texte genutzt, die gut ankamen. Die guten Klickraten und die positive Resonanz zeigen, dass unsere Botschaft wirksam war: Mehr Besucher*innen kommen auf unsere Karriereseite, merken sich Stellen für einen späteren Zeitpunkt vor und schauen sich ausgiebig an, was das Unionhilfswerk als Arbeitgeber zu bieten hat.Nicht nur online, sondern auch offline versuchen wir stetig, das Unionhilfswerk als Arbeitgeber bekannter zu machen: Mit einem Werbefilm am S-Bahnhof Friedrichstraße erreichen wir Pendler*innen und machen sie auf das Unionhilfswerk aufmerksam. Im Film werden Zuschauer*innen sehr allgemein angesprochen – mit dem Ziel, das Interesse bei den Menschen zu wecken, die uns bisher nicht kannten. Sollten Sie auch durch die Friedrichstraße pendeln: Augen auf beim Umsteigen!Ganz neu für uns ist die Nutzung von Google Grants: Gemeinnützige Organisationen bekommen über diesen Dienst die Möglichkeit, kostenlose Werbung auf google.de zu schalten. Nachdem das Personalmarketing häufig genutzte Suchbegriffe – sogenannte Keywords – definiert und mit Unionhilfswerk-Inhalten verknüpft hat, werden diese nun also kostenlos für das Unionhilfswerk werben. Was erwarten wir davon? Eine größere Sichtbarkeit und natürlich mehr Besucher*innen und Bewerber*innen auf unserer Karriereseite. Wir sind gespannt, welche Ergebnisse wir in diesem neuen Feld erzielen können!Sie kennen unsere neue Karriereseite noch gar nicht?Schauen Sie vorbei unter karriere.unionhilfswerk.de und erzählen Sie es weiter!