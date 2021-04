Seelenvögel und andere Tiere

Ein Jahr lang hat der „Seelenvogel“ die Kunstgruppe MoArts des UNIONHILFSWERK bei ihren unterschiedlichen künstlerischen Themen und Techniken begleitet. „Er schließt die Seele auf für die Gefühle und öffnet die Augen für die anderen Tiere“, sagt Birgitta von Homeyer, Initiatorin des Projekts. Entstanden sind Malereien, Zeichnungen und Glasmalereien über Tiere und Gefühle sowie abstrakte Arbeiten.Die MoArts sind eine Kunstgruppe im UNIONHILFSWERK für Menschen mit Behinderung und psychischer Erkrankung. Sie entstand 2009. Zu ihr gehören Alfons Baumgärtner, Michael Schmitt, Brigitte Schacht, Mario Haertel, Reiner Köhn, Melisa Asar, Martina Bein, Gabi Ceszlik und Brigitte Mutschke. Birgitta von Homeyer gründete die Kunstgruppe, um Menschen mit Beeinträchtigung zu ermöglichen, ihren Fähigkeiten und Talenten Ausdruck zu verleihen und sie auf ihrem künstlerischen Weg zu begleiten. Seit 2010 stellt die Kunstgruppe im SOS-Kinderdorf in der Waldstraße aus. Den Namen MoArts trägt sie seit 2015.Im Ausstellungsraum/Restaurant des SOS-KinderdorfesWaldstraße 23/24 | 10551 Berlin MoabitBitte buchen Sie einen Termin unter 030 / 33 09 93-30 oder per E-Mail an coraly.bruegmann@sos-kinderdorf.de Die MoArts laden zu einem virtuellen Rundgang durch die Ausstellung ein. Der Zugangs-Link sowie weitere Informationen befinden sich auf www.unionhilfswerk.de/seelenvogel. Voraussichtlich am 28. Mai 2021 | 16.30 UhrBei Fragen steht Birgitta von Homeyer unter der Rufnummer 030/345 31 75 gerne zur Verfügung.