Opern- und Operetten-Nachmittag – ein grandioses Konzert zugunsten der Unionhilfswerk-Förderstiftung

Meisterlich und heiter

Neujahrskonzert – Von Oper bis Musical

Der Radetzky Marsch setzte den Schlusspunkt eines bunten musikalischen Blumenstraußes im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Dieses schwungvolle Finale wurde begleitet von Jubelrufen und großem Applaus und beendete den lang ersehnten Opern- und Operetten-Nachmittag, der als weiteres Benefizkonzert der Unionhilfswerk-Förderstiftung in Kooperation mit der Künstleragentur Con Takt gegeben wurde. Klassikfans konnten sich an Szenen aus „Last Night of the Proms“ erinnert fühlen, dem weltberühmten Abschlusskonzert der sommerlichen Promenadenkonzerte in London.Schon beim Betreten des Großen Saals oder „Schuhschachtel“, wie er umgangssprachlich wegen seiner rechteckigen Form genannt wird, mit beinahe 1700 Sitzplätzen und einer herausragenden Akustik, gerät man als Zuschauer*in ins Staunen. Detailreiche rot-goldene Dekorationen, 14 funkelnde Kronleuchter und eine prächtig verzierte Decke lieferten das passende Ambiente für die Opern- und Operetten-Gala, welche von Ilona Schäfer von der Künstleragentur Con Takt mit musikalischer Leidenschaft konzipiert wurde.Seit 1997 begeisterten Ilona und Johannes Schäfer ihr Publikum u.a. mit den beliebten Neujahrskonzerten und Opern- und Operettengalas. Zum Ende des vergangenen Jahres stellte die Agentur ihre umfassende Tätigkeit ein und übergab die Organisation an die Unionhilfswerk-Förderstiftung.Das Publikum wurde auch bei dieser Veranstaltung nicht enttäuscht. Das berühmte Filmorchester Babelsberg bildete mit Verdis „Die Macht des Schicksals“ den Auftakt unter der Leitung von Frank-Michael Erben, dem ersten Konzertmeister des Gewandhausorchesters Leipzig.Durch das Programm führte Dr. Detlef Giese. Der leitende Dramaturg der Staatsoper Unter den Linden führte leichtfüßig und kenntnisreich durch den Nachmittag. So erlebten die Zuhörer*innen eine akustische Reise durch die Welt der berühmtesten Opern von Verdi bis Dvorák und beschwingte Operettentitel mit Highlights, wie „Dunkelrote Rosen“ aus Gasparone, „Tonight“ aus der West Side Story oder „Es grünt so grün wenn Spaniens Blüten blühen“ aus My fair Lady.Eine weitere Überraschung stellten die vier Stimmgewalten dar – die brasilianische Sängerin Adriane de Queiroz (Sopran | Deutsche Staatsoper Berlin) und die drei aus Südkorea stammenden Sänger Chulhyun Kim (Tenor | Bühnen Halle), Ji-Su Park (Bariton| Gerhard Hauptmann Theater) und Ki-Hyun Park (Bass | Bühnen Halle). Leidenschaftlich und durchaus mit komödiantischem Talent gewannen sie schnell die Herzen des Publikums. In den verschiedenen Liedern zeigten alle Solist*innen das Facettenreichtum ihrer Stimmen und überraschten bis hin zum hohen C.Die Unionhilfswerk-Förderstiftung engagiert sich seit 2004 vor allem für die AltersHospizarbeit, die Menschen an ihrem Lebensende durch eine fürsorgliche Begleitung ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben bis zuletzt ermöglicht. Sie unterstützt außerdem die Mobilität von Menschen mit Behinderung. Zu den unterstützten Projekten der Unionhilfswerk-Förderstiftung zählt u.a. das Theaterensemble die PAPILLONS im Pflegewohnheim „Am Kreuzberg“. Mit z.T. hochbetagten Bewohner*innen mit und ohne Demenz und professionellen Künstler*innen holt es das Publikum mit jeder Produktion an einen Ort, der vielleicht zuletzt mit Theater in Verbindung gebracht wird. Die künstlerischen Darstellungsformen, die bisher nicht realisierbar schienen, knüpfen bei den Bewohner*innen an deren Biografie an und wecken Erinnerungen und Emotionen aus der Vergangenheit. Die PAPILLONS geben ihren Akteur*innen Halt und Freude im Alltag, der insbesondere zu Corona-Zeiten aus den Fugen geraten ist. Mit den Erlösen aus dem Konzert sollen die Musiktheaterproduktion PASSAGIERE mit den Akteuren und 10 Kindern sowie die Verfilmung der musikalischen Lesung SCHATTEN SAMMELN unterstützt werden. Mit diesem Film bewerben sich die PAPILLONS für die Wiederaufnahme der Produktion im Rahmen des Theaterfestivals „Performing Arts Festival Berlin“ im Juni 2023.An erster Stelle gebührt unser Dank Ilona Schäfer (ehemals Agentur ConTakt) für die künstlerische Beratung und die äußerst professionelle Vorbereitung und Durchführung dieses ersten, gemeinsamen Benefizkonzertes mit der Unionhilfswerk-Förderstiftung. Ein besonderer Dank geht an unsere Sponsoren mit den Unternehmen Unitas AG (Herr Ch. Rücker), MaCo Gruppe (Herr Ch. Friedrich), der AKE GmbH (Herr J. Karnowski) und der Bank für Sozialwirtschaft (BfS, Herr Direktor M. Ninke).Ein großer Dank geht an die Stiftung Unionhilfswerk Berlin (Vorstandsvorsitzender Norbert Prochnow) für die personelle Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung. Darüber hinaus bedankt sich die Unonhilfswerk-Förderstiftung ebenfalls bei der USE gGmbH (A. Sperlich / Dr. M. Kaufmann) für die Bereitstellung von personellen Ressourcen und für die materiell-technische Unterstützung im Druck-, Gestaltungs-und Floristikbereich.