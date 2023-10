Musik gegen Einsamkeit im Alter

Musik verbindet und Musik kann die Welt verändern! Diese Erfahrung macht die Unionhilfswerk-Förderstiftung seit 2007 bei ihren alljährlichen Konzerten für einen guten Zweck. Mit der Unterstützung der AltersHospizarbeit tragen die Spendeneinnahmen aus den Konzerten dazu bei, dass alte Menschen ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben bis zuletzt haben.



Ob in der Französischen Friedrichstadtkirche oder dem Konzerthaus am Gendarmenmarkt, ob im Konzertsaal der Universität der Künste in der Fasanenstraße oder in der Bundesallee – die Konzerte sind inzwischen zu einer schönen Tradition geworden. Die Erlöse helfen Menschen am Lebensende, frei von quälenden Schmerzen und Ängsten zu sein – gut umsorgt und liebevoll betreut zu Hause oder im Pflegewohnheim.



Begegnungen gegen das Alleinsein



Von den „Posener Nachtigallen“ über das sorbische National-Ensemble Bautzen bis hin zur brasilianischen Sopranistin und dem Staats- und Domchor der Universität der Künste – Jahr für Jahr verzaubern sehr besondere Musiker*innen das Publikum und unterstützen damit die Projekte der AltersHospizarbeit. Eines der von der Unionhilfswerk-Förderstiftung unterstützen Projekte ist unser Besuchsdienst die „GroßstadtGefährten“. Hier begegnet man dem Alleinsein alter Menschen und setzt sich für mehr soziale Teilhabe dieser Personengruppe ein. In den Pflegewohnheimen und Demenz-Wohngemeinschaften des Unionhilfswerks unterstützen rund 50 freiwillige Engagierte mit ihren Besuchen die Bewohner*innen. Die Freiwilligen leisten den ihnen Gesellschaft und regen sie mit Spaziergängen an, sie lesen ihnen vor oder verschönern einsame Stunden beim gemeinsamen Kaffeetrinken.



Dank der Spenden aus den Benefizkonzerten kann diese engagierte Freiwilligenarbeit unterstützt und darüber hinaus können Weiterbildungen finanziert werden.



Drei Konzerte, bei denen Sie Musik genießen und Gutes tun können!



Neben zwei Konzerten im Konzerthaus am Gendarmenmarkt im Oktober 2023 und Januar 2024 findet in der Universität der Künste, im Konzertsaal in der Bundesallee, das traditionelle Nikolauskonzert mit dem Staats- und Domchor der Universität der Künste statt:



Am 19. Oktober 2023 um 15 Uhr: „WENN ICH SONNTAGS IN MEIN KINO GEH“

Salonorchester »Unter’n Linden« und Winnie Böwe



Das gibt’s nur einmal“, „Wenn ich sonntags in mein Kino geh“, „Ich brauche keine Millionen“…. mit fröhlich-humorvollen Liedern lädt Sie das „Salonorchester Unter’n Linden“ der Staatskapelle Berlin gemeinsam mit der Unionhilfswerk-Förderstiftung ein, Musik zu genießen und Gutes zu tun! Das 9-köpfige Ensemble und die Solistin Winnie Böwe präsentieren heiter-melancholische Salonlieder und Filmmelodien u.a. von Ralph Benatzky, Werner Richard Heymann, Peter Kreuder und Franz Grothe beim Benefizkonzert zugunsten der AltersHospizarbeit.



Karten: 20-30 Euro

Konzerthaus Berlin | Kleiner Saal | Gendarmenmarkt | 10117 Berlin



Am 06. Dezember 2023 um 19 Uhr: Nikolauskonzert mit dem Staats- und Domchor und dem Julius-Stern-Institut



Adventliche Lieder und Melodien laden ein zum Entspannen und zum Einstimmen auf die Vorweihnachtszeit. Die verschiedenen Chorgruppen des Staats- und Domchors sowie die jungen Instrumentalmusiker des Julius-Stern-Instituts nehmen das Publikum mit ihren Adventsliedern und Musikstücken regelmäßig mit in die vorweihnachtliche Stimmung.



Eintritt frei | Keine Anmeldung erforderlich

Joseph-Joachim-Konzert-Saal

Universität der Künste der Universität Berlin

Bundesallee 1 – 12 | 10719 Berlin



Am 21. Januar 2024 um 11 Uhr: 20 Jahre Unionhilfswerk-Förderstiftung



Neujahrkonzert und Auftakt in das Jubiläumsjahr der Förderstiftung | Benefizveranstaltung



Hochklassige Stücke aus berühmten Opern und Musicals, interpretiert von preisgekrönten Solist*innen und begleitet von der Staatskapelle Halle. Mit Werken von Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini Bedrich Smetana, Johann Strauß Jr. u.a.



Karten: 17-35 Euro

Konzerthaus Berlin | Großer Saal | Gendarmenmarkt | 10117 Berlin