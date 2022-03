MoArts: Vom Treiben lassen und Ausdruck suchen

Die MoArts stellen ihre neuen Werke aus. Im Jahr 2021 war das gemeinsame Thema der Kunstgruppe des Unionhilfswerks für Menschen mit Behinderung und psychischer Erkrankung die Gestaltung von Köpfen aus Styropor. Außerdem zeigen die MoArts eine Auswahl ihrer individuellen Werke, die gerne von Interessierten erstanden werden können.entwirft Farbzusammenstellungen und Muster aus Punkten und Formen. Die Muster aus Farbpunkten können z. B. flirren oder harmonisch sein.malt farbige Formen, die aussehen wie Glieder, oder?präsentiert ein großes Fenster mit Seelenvögeln. Auf Leinwand mit Acrylfarbe malt er Farbfelder und abstrakten Formen nach Paul Klee.taucht ein in bunte fröhliche Farben und malt lebensfrohe Figuren, die tanzen und sich freuen. Die Gesichter sind überflüssig, nur die Gestik und die Farbe sind wichtig.malt Frauen in Aquarelltechnik inspiriert von Bildern aus der Kunstgeschichte und Bilder in Acrylfarbe nach Scherenschnitten von Matisse.malt einen goldroten Teddybären in eine Kiste aus weißem Styropor mit goldenen und silbernen Kugeln und auf Glas süße, weiße Kätzchen. Mit Acrylfarben auf Leinwand malt sie großzügige, bunte Bilder in Anlehnung an Scherenschnitte von Matisse.sammelt aus Jahreskalendern Ereignisse und Themen aus Umwelt, Sport und Politik, die für ihn wichtig sind. Er sortiert sie neu zu farbigen Collagen.zeigt einen SpongeBob Schwammkopf als Kellner mit seinem Liebling „Seelenvogel“ auf der Servierplatte. In halb plastischen Werken experimentiert sie mit Farben und Recycling- Materialien. Sie greift Themen aus dem täglichen Leben auf.Leitung und Kuration: Birgitta von Homeyer, Irina WußmannAusstellungsraum im Restaurant des SOS-Kinderdorfes Berlin MoabitWaldstraße 23/24 | 10551 BerlinBitte melden Sie sich per E-Mail an bei Irina Wußmann: Irina.Wussmann@unionhilfswerk.de Mehr über die MoArts erfahren Sie auf unserem Blog