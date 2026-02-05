Mehr als ein Konzert: Wie Musik Verbundenheit schafft

Hyejin Lee studierte Gesang in Seoul, Frankfurt und Hannover. Sie ist Preisträgerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe. Konzertauftritte führten sie u. a. nach Finnland, Köln, Frankfurt und Seoul. Opern-Engagements führen sie ans Theater Magdeburg, zurück nach Korea und an die Deutsche Oper Berlin. Die koreanische Sopranistin sang im Januar nun auch beim Neujahrskonzert der Unionhilfswerk-Förderstiftung für einen guten Zweck. Wir haben vor ihrem Auftritt mit ihr gesprochen. Im Interview berichtet sie über ihre Motive und über das Verbindende in der Musik.Durch die Empfehlung des Bass Ki-Hyun Park durfte ich im vergangenen Jahr zum ersten Mal an diesem Konzert mitwirken und ich bin sehr dankbar, dass ich auch in diesem Jahr wieder eingeladen wurde. Die künstlerische Leitung Ilona Schäfer hat das Programm mit so viel Liebe und Sorgfalt zusammengestellt, dass ich mich schon jetzt sehr darauf freue.Besonders prägend waren für mich die Anfänge in Frankfurt, wo ich mein Masterstudium begann, und später mein erstes Engagement in Magdeburg, wo ich debütierte. Vielleicht haben sich diese Erlebnisse so tief eingeprägt, weil es die ersten Schritte in einem neuen Leben waren – sowohl künstlerisch als auch menschlich.Korea ist keine „besondere Inspirationsquelle“ für mich, sondern immer ein Teil meiner Musik. Ich habe schon als Kind leidenschaftlich gern gesungen, und heute ist das Singen einfach mein Beruf geworden – eine natürliche Fortsetzung dessen, was mich schon immer erfüllt hat.Musik hat die wunderbare Kraft, Menschen zu verbinden – selbst dann, wenn Worte fehlen. Gerade für pflegebedürftige oder einsame Menschen kann die Musik in einem Konzert ein Moment der Nähe und Lebendigkeit sein. Wenn ich auf der Bühne stehe, wünsche ich mir, dass meine Stücke Freude bereiten, Erinnerung wecken und vielleicht auch Trost spenden.Während der Corona-Zeit haben wir viele Konzerte online oder vor sehr kleinem Publikum gegeben. Die Gesichter der Zuhörer, die trotz der Distanz sichtbar berührt waren, haben mich tief bewegt. In solchen Momenten spüre ich, dass Musik gegenseitigen Trost schenken kann – ich empfange genauso viel Wärme vom Publikum, wie ich sie zu geben versuche.Als Künstlerin stehe ich oft unter großem Druck, aber die Musik selbst stärkt mich. Und ich bekomme viel Kraft aus meinem Umfeld – von meinem Hund, meinen Freunden und meiner Familie. Oft sind es auch die Fotos oder Videos, die ich nach einem Konzert bekomme, die mich berühren und motivieren. Und wenn ich frei habe, tue ich wirklich gar nichts – ich ruhe im wahrsten Sinne des Wortes aus.Bei einem Benefizkonzert geht es für mich nicht nur um die Musik, sondern auch um das, was zwischen den Menschen entsteht. Ich wünsche mir, dass das Publikum bei der Matinée mit einem Gefühl von Verbundenheit nach Hause geht – mit dem Bewusstsein, dass wir durch kleine Gesten und gegenseitige Aufmerksamkeit viel bewirken können. Vielleicht erinnert dieser Vormittag daran, dass niemand wirklich allein ist, solange wir einander zuhören.