Kita BeerenStark ist wiedereröffnet – und nimmt noch Kinder auf

Aufgrund erheblicher Mängel am Gebäude musste die Kita BeerenStark im Oktober 2018 geschlossen werden. Das gesamte Personal inklusive Kinder zog in die damals leerstehende Kita Böhmische Straße um.Nach fünf Jahren waren Sanierungsarbeiten und Genehmigungsverfahren endlich abgeschlossen. Die nicht planbare Zulieferung durch die Bauindustrie, fehlendes Personal im Handwerk, die Corona Pandemie und der Krieg in der Ukraine verzögerten maßgeblich die Sanierung des Gebäudes.Im August dieses Jahres stand der Wiedereröffnung der Kita BeerenStark in Neukölln nichts mehr im Wege. „Wir freuen uns, dass wir den Betrieb wieder aufnehmen konnten“, sagt Fachbereichsleiterin Julia Waterstradt erleichtert.Der Schwerpunkt der Kita BeerenStark ist die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Das Konzept stärkt Kinder darin, Themen mit Bezug zur Nachhaltigkeit zu erforschen, besser zu verstehen und den Alltag im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung mitzugestalten.Projekte beispielsweise zum Thema Müllvermeidung, Waldtage oder das Anpflanzen von Obst und Gemüse sollen Kinder ermuntern, sich bewusst mit der Natur und deren Bedeutung auseinanderzusetzen. Über das Erleben von Zusammenhängen bauen Kinder Wertschätzung gegenüber der Umwelt auf und reflektieren ihr Handeln.Passend zum BNE-Konzept ist die Kita BeerenStark mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet, die die Wärmepumpe unterstützt. Damit verfolgt das Unionhilfswerk als Träger der Kita das Ziel, diesen Standort energetisch unabhängig zu machen.Außerdem wurde im Zuge der Sanierungsmaßnahmen das Gebäude vergrößert, sodass nun insgesamt 123 Kinder betreut werden können, vorher waren es 104.Noch nimmt die Kita Kinder auf, im Alter von einem Jahr und ab drei Jahren. Interessierte Eltern wenden sich bitte an Kita-Leiterin Marina Kamin. Sie ist unter 030- 86 32 42 06 und marina.kamin@unionhilfswerk.de erreichbar. Zudem findet am 18. Oktober um 16.30 Uhr ein Informationsabend statt, zudem Interessierte herzlich eingeladen sind.1969 entstand unter der Trägerschaft des Bezirksamtes Neukölln die Kita Weserstraße 186. Im September 2006 übernahm das Unionhilfswerk die Einrichtung. Am 18. April 2012 haben das damalige Team, mit Unterstützung des Trägers und des Bezirksamtes Neukölln die Kita Weserstraße in einer feierlichen Zeremonie inumbenannt.