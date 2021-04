Jeder Mensch kann helfen

Viele wollen sich engagieren, wissen aber nicht, wie sie etwas Passendes finden und was sie erwartet. Die „Freiwilligen im UNIONHILFSWERK“ wollen das ändern. Kurze professionell erstellte Filme in Einfacher Sprache mit Statements von Freiwilligen bauen Barrieren ab und zeigen, dass jeder Mensch helfen kann.Produziert wurden ein dreiminütiger Erklärfilm sowie drei Tutorials . Der Erklärfilm beantwortet die Frage, was freiwilliges Engagement bedeutet. In den Tutorials erzählen Freiwillige von ihren Erfahrungen.„Multiplikatoren wie Freiwilligenagenturen, gemeinnützige Organisationen, Vereine und Initiativen sind herzlich eingeladen, diese Filme in ihrer Beratung von Interessierten zu nutzen", sagt Projektleiter Daniel Büchel. „Da sie sehr verständlich sind, wird beispielsweise auch Menschen mit Lese-Schreibschwierigkeiten oder mit geringeren Deutschkenntnissen der Zugang zum freiwilligen Engagement erleichtert.“Die Filme sind ein Beitrag für ein inklusives Engagement im Jahr der Freiwilligenhauptstadt 2021 . Den Zugang zum Engagement barrierefreier zu gestalten, ist eine zentrale Handlungsempfehlung der Berliner Engagementstrategie 2020-2025 für Politik Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.Finanziert wurden die Kurzfilme aus Fördermitteln der Deutschland wird Heimat gGmbH und des Paritätischen Berlin. Produziert hat sie Sympathiefilm.