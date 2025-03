Inklusive Strandtage am Plötzensee: Eine Erfolgsgeschichte geht weiter

Barrierefreie Infrastruktur: Der 2024 eingeführte Strandrollstuhl steht auch 2025 täglich kostenlos zur Verfügung. Die im September installierte Rampe ermöglicht weiterhin einen leichten Zugang ins Wasser. Der barrierefreie Weg, der 2023 von Freiwilligen bis zur Strandbar und 2024 bis zum Wasser gebaut wurde, bleibt erhalten.

Der 2024 eingeführte Strandrollstuhl steht auch 2025 täglich kostenlos zur Verfügung. Die im September installierte Rampe ermöglicht weiterhin einen leichten Zugang ins Wasser. Der barrierefreie Weg, der 2023 von Freiwilligen bis zur Strandbar und 2024 bis zum Wasser gebaut wurde, bleibt erhalten. Weitere Verbesserungen: Das Strandbad Plötzensee plant weitere Maßnahmen zur Barrierefreiheit, darunter eine Verbesserung des sandigen Weges zum Wasser und den Bau eines neuen barrierefreien Spielplatzes.

Zwei Jahre lang haben die Inklusiven Strandtage am Plötzensee gezeigt, was möglich ist, wenn Menschen mit und ohne Behinderung zusammenkommen, um gemeinsam Spaß zu haben und unvergessliche Momente zu erleben. Was als Wette zwischen dem Strandbad Plötzensee und der Nachbarschaftseinrichtung Joachim-Fahl-Haus begann, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt, an der über 100 Freiwillige in zwei Jahren beteiligt waren.Diese Erfolgsgeschichte wäre ohne das Engagement und die Leidenschaft vieler Beteiligter nicht möglich gewesen. An erster Stelle möchten wir uns bei Andreas Stoltz, Fachkraft in der Besonderen Wohnform Joachim-Fahl-Haus , bedanken, der das Projekt 2023 initiiert hat, sowie bei Annika Bode und Laura Mensch, die als ehrenamtliche Teamleiterinnen 2024 die ganze Saison über mit Herzblut und unermüdlichem Einsatz dabei waren. Das Freiwilligenmanagement stand mit seiner Expertise und seinem Engagement stets unterstützend zur Seite. Die Betreiber des Strandbades Plötzensee und die zahlreichen Kooperationspartner*innen und Spender*innen haben gemeinsam mit uns an der Umsetzung unserer Vision gearbeitet und dafür gesorgt, dass diezu einem Ort der Begegnung und Inklusion geworden sind. Und natürlich gilt unser Dank den jeweils ca. 20 Freiwilligen pro Termin, die mit ihrer Hilfsbereitschaft und ihrem Enthusiasmus diezu etwas Besonderem gemacht haben.Nach zwei erfolgreichen Jahren voller wertvoller Erfahrungen und intensivem Wissensaustausch mit dem Strandbad Plötzensee haben wir als Freiwilligenmanagements des Unionhilfswerks beschlossen, das Projektabzuschließen. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben und sind zuversichtlich, dass dieauch in Zukunft ein fester Bestandteil des Plötzensees bleiben werden.Viele der in den letzten zwei Jahren umgesetzten Maßnahmen bleiben bestehen und machen das Strandbad Plötzensee weiterhin inklusiv:Auch wenn das Projekt des Freiwilligenmanagements abgeschlossen ist, bedeutet das nicht, dass dieam Plötzensee vorbei sind. Ganz im Gegenteil!Das Strandbad Plötzensee hat sich zum Ziel gesetzt, die Inklusion am Plötzensee weiter voranzutreiben und sucht derzeit nach Fördermöglichkeiten, um eine hauptamtliche Stelle für die Weiterführung derzu finanzieren. Das Strandbad möchte hin zu einem „immer inklusiven“ Angebot. Der Strand und das Wasser sollen für alle zugänglich sein. „Diesollen beibehalten und weiterentwickelt werden. Allerdings wird der neue Anspruch sein, dass jeder Tag ein inklusiver Strandtag ist und es zusätzlich monatlich einen Tag mit ganz speziellem inklusiven Unterhaltungs-& Rahmenprogramm gibt. „Zudem soll die finanzielle Hürde weiter gesenkt werden, z. B. durch Sparfuchs-Tage“, so Florian Heep, Betriebsleitung des Strandbades Plötzensee.Menschen mit Beeinträchtigungen zahlen einen ermäßigten Preis von 5 € pro Person und erhalten von Montag bis Donnerstag ein Freigetränk. Die Vergünstigung für Menschen mit Beeinträchtigungen gilt an jedem Tag. Begleitpersonen haben immer freien Eintritt.