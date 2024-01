Individuell, informativ, modern: Die neue Karriereseite ist da!

Ob Erzieher*innen, Pflegefachkräfte oder Sozialarbeiter*innen: Neue Kolleginnen und Kollegen werden im Unionhilfswerk (fast) immer gesucht. Damit wir uns als Arbeitgeber noch interessanter darstellen können, hat das Team Personalmarketing der Karriereseite einen neuen Anstrich verpasst.Auf unserer neuen Karriere-Webseite erhalten Bewerber*innen ab sofort mehr echte Einblicke in unsere tägliche Arbeit: Sie lesen ansprechende Stellenausschreibungen und lernen die Mitarbeiter*innenvorteile des Unionhilfswerks kennen. Außerdem kann sich jetzt jede Einrichtung individuell vorstellen – in den jeweiligen Stellenausschreibungen gibt es dafür Platz für Texte, Bilder und selbstverständlich auch Videos. So haben potenzielle Kolleg*innen alle wichtigen Informationen auf einen Blick und können sich dann innerhalb von nur 2 Minuten bewerben. Die neue Seite ist optimiert für die Google-Suche und bietet den Bewerber*innen leicht verständliche Möglichkeiten, nach ihren Lieblingsjobs zu filtern, natürlich auch mobil.Aufgepasst: Zeitgleich zur neuen Karriere-Webseite beginnt im Januar eine zweimonatige digitalefür das Unionhilfswerk als Arbeitgeber. Die Werbeanzeigen dieser Kampagne werden auf diversen passenden Webseiten und auf Youtube ausgespielt und motivieren Interessierte ebenfalls dazu, sich beim Unionhilfswerk für passende Stellen zu bewerben. Vielleicht fällt Ihnen die eine oder andere Werbeanzeige auf?Und da alle guten Dinge bekanntlich drei sind, läuft im kompletten Januar am S-Bahnhof Friedrichstraße (Gleis S1/S2) einauf Bildschirmen hinter den Gleisen, in dem ebenfalls auf verfügbare Stellen im Unionhilfswerk aufmerksam gemacht wird. Also: Augen auf beim Umsteigen!