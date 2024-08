Freiwilliges Engagement hat viele Gesichter. Bei der BENEFIZnacht zum 15. Geburtstag der Hürdenspringer-Mentoringprojekte sind es hochkarätige Berliner Künstler*innen, die ehrenamtlich Zeit und ihre Kunst spenden, um die Jubiläumsveranstaltung im Kulturstall des Schlosses Britz zu einem einzigartigen Event werden zu lassen. Während Max Raabe mit der zeitlosen Eleganz seiner Musik das Publikum betören wird, unterhält Fil mit charmanter Berliner Schnauze und abschweifender Komik; Sebastian Krämer verzaubert mit poetischen Chansons, Bernadette La Hengst rockt mit ihrer One-Woman-Show und Elisa Asevas poetische Geschichten entführen in den Arbeitsalltag einer Berliner Nachtarbeiterin. Durch den Abend wird uns die brilliante Gayle Tufts mit ihrem unverwechselbaren "Dinglish" führen. Katharina Greve ist vor allem für ihre Cartoons bekannt, mit denen sie für die Süddeutsche Zeitung, die taz und die Titanic regelmäßig die Weltlage mit scharfer Beobachtungsgabe und bissigem Humor kommentiert. Für die Hürdenspringer-BENEFIZnacht liest sie aus ihrem Comic „Die dicke Prinzessin Petronia“, dessen 2. Band aktuell im Avant-Verlag erschienen ist. Philine Busch vom Mentoring-Projekt Hürdenspringer hat mit ihr über die Lesung gesprochen.Ich freue mich auch sehr, bei Eurem Jubiläum dabei zu sein. Vor allem, dass ich gemeinsam mit Bernadette la Hengst auftreten kann, freut mich ganz ungemein. Von ihr bin ich ein großer Fan. Aber zur Comic-Lesung: Es gibt eine monstergroße Leinwand. Auf diese werden die Bilder des Comic-Buches projiziert, nacheinander, so wie wenn man es lesen würde. Aber ich leihe Prinzessin Petronia und dem Multifunktionswurm Mirco meine Stimme, lese also mit verteilten Rollen. Man muss nicht selbst lesen, sehr bequem, ein bisschen kinoartig.Petronia ist die missmutige, pummelige und wissenschaftsbegeisterte Cousine des allseits bekannten kleinen Prinzen. Weil „der kleine Schleimer“, wie Petronia ihren Cousin bezeichnet, so süß und schnuckelig ist, bekommt er die ganze Aufmerksamkeit, obwohl Petronia die Thronfolgerin ist. Außerdem ist Petronia eine coole Erfinderin, eine Naturwissenschaftlerin, mathematisch begabt. So ein richtiges MINT-Vorbild, deshalb auch die Farbe. Darum ist ihr Motto auch nicht „Man sieht nur mit dem Herzen gut“. Stattdessen vertritt sie die Ansicht: „Mit der Lupe sieht man viel besser!“ Und weil der Palast zu klein, das Weltall aber unendlich ist, wurde Petronia von ihrer dominanten Mutter aus dem Palast auf einen hüpfballgroßen Planeten am Rande der Milchstraße verbannt.Am Rande der Milchstraße wäre es sicher ganz gut, wenn sie jemanden hätte. Ihr Multifunktionswurm Mirco kann ja sprechen – und ist manchmal vielleicht ein bisschen wie ein Mentor? Vielleicht obwohl er ihr Haustier ist? Er ist ein bisschen realistischer als sie. Es gibt zum Beispiel die Geschichte als sich Petronia eine Wolke kauft, weil sie gern auf ihrem Planeten Wetter haben möchte. Die Gebrauchsanleitung wirft sie weg. Mirco denkt, dass das vielleicht keine gute Idee ist. Aber Petronia hört nicht auf ihn, weil sie ja die naturwissenschaftliche Obercheckerin ist und natürlich keine Gebrauchsanleitung braucht. Sie schaltet die Wolke an, es fängt an zu regnen und hört nicht mehr auf. Im Endeffekt hat sie dann eine 1a – Klimakatastrophe mit einer Riesenüberschwemmung auf ihrem Planeten. Das sind so Punkte, bei denen Mirco vielleicht ein bisschen schlauer oder bedachter ist als sie. Und ein bisschen stelle ich mir so auch die Arbeit von einem Mentor oder einer Mentorin vor. Nur dass Petronia natürlich Alleinherrscherin ist und die völlige Macht hat. Aber ob am Rande der Milchstraße oder in der Mitte Berlins – es ist gut, nicht allein vor den verrückten Herausforderungen des Universums zu stehen. Darum finde ich das Hürdenspringer-Projekt so prima!19. September 2024 | Einlass: 18 Uhr | Beginn: 19 UhrKulturstall Britz auf dem Gutshof Britz | Alt-Britz 81 |12359 BerlinDer(37.- Euro incl. VVK-Gebühr). Mit dem Kauf eines(74.- Euro inkl. VVK-Gebühr) wird zusätzlich zum eigenen auch der kostenlose Eintritt eines unserer aktiven Mentees mitfinanziert. Wer gerne mehr geben möchte: Der Eintrittspreis kann frei wählbar bis zu 100.- Euro aufgerundet werden.Durch den Ticketkauf soll unser Schüler*innenmentoring gesichert und somit Berliner Jugendliche beim Übergang Schule-Beruf unterstützt werden: Gemeinsam mit ihren Mentor*innen erarbeiten sie eine passende Zukunftsperspektive. Die Schüler*innen entwickeln sich persönlich weiter, ihr Selbstvertrauen wird gestärkt und die schulischen Leistungen verbessern sich.Hier geht es zum Ticketverkauf: rausgegangen.de Alles über die Hürdenspringer-BENEFIZnacht finden Sie auf unionhilfswerk.de