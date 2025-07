Hinterhof mit Herz: Eine Garten-Olympiade mitten in Kreuzberg

Das F1 Stadtteilzentrum lud im Rahmen der 51. Berliner Seniorenwoche zur Garten-Olympiade in seinen verwunschenen Garten in der Kreuzberger Friedrichstraße 1. Unsere Gastautorin Katrin Ewerlin interessierte sich für die Welt des Engagements und für die sozialen Angebote des Unionhilfswerks. Sie war bei der Olympiade dabei und schildert heute für uns ihre Eindrücke von der „Umarmung mit Anlauf“…



Ein kleiner Holzaufsteller. Zwei tapfere Bindfäden. Drei flatternde Ballons, die im kräftigen Wind toben. Es braucht nicht mehr, um Ende Juni 2025 in der Friedrichstraße zu verkünden: „Hier ist heute was los!“



Inmitten des Sommersturms soll auch sie toben: die Garten-Olympiade im Rahmen der 51. Berliner Senior*innenwoche! Bereits zum zweiten Mal werden hier die Spiele eröffnet. Diesmal in neuer Besetzung: Projektleitung Daniela Karsten Jonas und Koordinator der Stadtteilarbeit Felix Schmidt übernahmen im Herbst den Staffelstab und somit die Projektkoordination im Stadtteilzentrum F1.



Kennen Sie Mölkky?



Ein paar Schritte vom Bordstein entfernt, abseits des grauen Mehringplatzes, offenbart sich ein Hinterhof wie aus dem Bilderbuch. Unter hohen Linden sieht man im satten Grün einer Wiese schon die ersten aufgebauten Wettkampfstätten. „Mölkky“ lese ich im Vorbeigehen. „Was zum…?“, will ich gerade denken, da lenkt schon die Heilige Dreifaltigkeit jeder gelungenen Gartenveranstaltung meine Aufmerksamkeit auf sich: Luftballons, Girlanden und der Duft von Filterkaffee. Sommer frohlockt meine innere Stimme – April bellt der Berliner Himmel und öffnet seine Schleusen.



Mehr als Spiele– das Unionhilfswerk schafft Verbundenheit



Wir flüchten unters Vordach. Während der Regen auf die kleine Terrasse prasselt, erfahre ich im Gespräch von den kreativen Ideen und den langfristigen Zielen im F1 – und merke plötzlich: Hier wird nicht nur geworfen, gezielt und gelacht. Hier wird ernsthaft gebaut – an Gemeinschaft, an Zugehörigkeit, an Momenten, die bleiben.



Der Himmel reißt auf. Mit den Sonnenstrahlen erscheinen die ersten Wettkämpfer*innen und absolvieren den Parcours aus Spielen: Eierlauf in der veganen Holzei-Variante, Herr der Ringe… werfen, Pflanzen-Schnitzeljagd auf grüner Mission. An jeder Station erlebt man das Gelände aus einer anderen Perspektive, entdeckt den kleinen Fischteich, passiert die weinumrankte Terrasse oder hört das Summen der Bienen im bunt bepflanzten Stadtteilgarten.



Sturm, Spaß und Seniorenpower – ein Fest trotzt dem Wetter



Weiter geht’s mit dem Entenfischen ohne Angelschein, Dosenwerfen, dem Klassiker, Bowling – Strike ohne Tarifverhandlung – und schließlich Dart mit Klettbällen.

… und dann ist da noch Mölkky. Das finnische Spiel, bei dem man mit einem Holz auf andere Hölzer wirft. Klingt simpel. Ist es auch. Theoretisch. Praktisch erfordert es Geduld, Technik und die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen. Während ich noch versuche, mehr Punkte als Flüche zu sammeln, zeigen mir die Senior*innen, wie es geht: Erster Wurf. Zack. Abgeräumt.



Wir lachen. Diese Olympiade ist keine. Sie ist ein Fest. Eine Umarmung mit Anlauf.

