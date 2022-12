Glänzende Kinderaugen – Kinder schmücken den allerersten Weihnachtsbaum im Dienstleistungs.Campus

Weihnachtsstimmung zog am Mittwochvormittag, genau vier Wochen vor Heiligabend, in den Unionhilfswerk Dienstleistungs.Campus in der Schwiebusser Straße ein. 20 Kinder aus unseren Kindertagesstätten machten sich aus Zehlendorf, Reinickendorf und Mitte auf den Weg, um den allerersten Weihnachtsbaum im Dienstleistungs.Campus mit selbstgebasteltem Baumschmuck zu schmücken. In den Tagen zuvor haben die Kinder, mit engagierter Unterstützung der Pädagog*innen, Sterne, Engel, Tannenbäume und Kugeln gebastelt. Die Aufregung und Erwartungen waren auf beiden Seiten groß. Endlich war es soweit.



Die Jacken wurden abgelegt und schon wurde der Weihnachtsbaum mit dem selbstgebastelten Baumschmuck dekoriert. Was gab es da alles für wunderschöne Kreationen zu bestaunen. Glitzernde Sterne, kleine Engel aus gefaltetem Zeitungspapier und buntbemalte Christbaumkugeln schmücken nun den großen Baum. Mit vereinten Kräften wurden Kinder sogar hochgehoben, damit auch die oberen Zweige verziert werden konnten.



Oh Tannenbaum…



Zum krönenden Abschluss der Schmückaktion wurde das Licht im Foyer gedimmt, der Baum strahlte nun in seinem goldenen Licht und wurde mit den Lieblingsweihnachtsliedern der Kinder besungen. Fröhliche Kinderstimmen und weihnachtlicher Gesang zogen die Mitarbeiter*innen aus ihren Büros ins Foyer und einige Kolleg*innen fielen in die wohlvertrauten Weihnachtsklänge mit ein. Ilka Possin, pädagogische Fachkraft aus dem Montessori-Kinderhaus Lissabonallee, und ihre Gitarre, begleiteten die Kinder musikalisch.



Nach diesem weihnachtlichen Auftakt gab es für alle Kinder zur Stärkung leckere Brezeln, die schnell verputzt waren. Als kleine Überraschung konnten sich die Kinder einen Bleistift mit lustigem Kopf aussuchen.



Mini-Konzert für die Bewohner*innen des Pflegewohnheims



Nach einer kurzen Pause und wieder warm angezogen, ging es nun für die Kindergruppe in Richtung Fidicinstraße zum benachbarten Pflegewohnheim “Am Kreuzberg“. Dort sangen die Kinder zur Freude der Bewohner*innen gemeinsam im Garten Weihnachtslieder. “In der Weihnachtsbäckerei” war einer der beliebtesten Hits der kleinen Sänger*innen. Bei einigen Gästen glitzerten sogar Tränen der Freude in den Augen. Zum Abschied und als Dankeschön wurden an die Kinder warmer Tee und Schokoladenlebkuchen verteilt. Nach diesem erlebnisreichen Vormittag machten sich die Kinder gemeinsam mit den Pädagog*innen wieder auf den Weg zurück in die Kitas.



Eine wunderschöne und gelungene, weihnachtliche Aktion stellt ganz sicher den Anfang für eine schöne Tradition dar: Kita-Kinder schmücken im Dienstleistungs.Campus des Unionhilfswerks den Weihnachtsbaum, gemeinsam werden Weihnachtslieder gesungen und die vorweihnachtliche Zeit eingeläutet.