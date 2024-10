Gemeinsam für eine saubere Zukunft – Unser Einsatz zum World Cleanup Day

Am World Cleanup Day setzten sich die Mitarbeiter*innen des Unionhilfswerks und die Kinder unserer Kita BeerenStark aktiv für eine saubere Umwelt ein. Bei zwei Social Days an unterschiedlichen Orten sammelten wir Müll, pflegten Gärten und verschönerten den Kiez. Erfahren Sie mehr über die Erlebnisse unserer Kolleg*innen und Kinder und die nachhaltigen Botschaften, die dieser Tag hinterließ.Dieser Frage gingen wir zu Beginn unserer Aktion nach. Der World Cleanup Day, auf Deutsch auch Weltaufräumtag genannt, findet jährlich am 20. September statt und ist eine weltweite Bewegung zur Bekämpfung von Umweltverschmutzung. Seit 2018 nehmen jedes Jahr Millionen Menschen aus über 190 Ländern teil, um gemeinsam die Umwelt von Müll zu befreien und das Bewusstsein für den Schutz unseres Planeten zu schärfen. Dieser Tag ist eine Gelegenheit, vereint gegen die Verschmutzung von Städten, Wäldern und Ozeanen vorzugehen und ein sichtbares Zeichen für den Umweltschutz zu setzen. Seit diesem Jahr ist der World Cleanup Day zudem ein offizieller Aktionstag der Vereinten Nationen. Auch wir im Unionhilfswerk wollten an diesem besonderen Tag einen positiven Beitrag leisten.20 Mitarbeiter*innen und Freiwillige aus dem Dienstleistungs.Campus sowie dem Pflegewohnheim „Am Kreuzberg“ trafen sich am Nachmittag, um ihren Kiez und die benachbarte Pflegeeinrichtung von Müll zu befreien und bei anfallenden Gartentätigkeiten zu unterstützen.Eine Gruppe kümmerte sich dabei besonders um den Garten des Pflegewohnheims: Unkraut wurde entfernt und ein gemütliches Palettensofa für die Pausenecke der Mitarbeiter*innen des Pflegewohnheims gebaut. Diese neue Sitzgelegenheit bietet nicht nur zusätzlichen Komfort, sondern bereichert auch die grüne Umgebung und schafft für die Mitarbeitenden des Pflegewohnheims einen einladenden Ort für eine erholsame Pause.Parallel dazu sammelte eine zweite Gruppe, ausgestattet mit Handschuhen, Müllsäcken und Müllgreifern, fleißig Müll auf den umliegenden Straßen. Dabei fiel besonders die große Menge an Zigarettenkippen auf, was zu angeregten Gesprächen über die Auswirkungen von Umweltverschmutzung und den verantwortungsvollen Umgang mit Abfall führte. Nach dem erfolgreichen Einsatz ließen alle den Tag mit einem erfrischenden Getränk ausklingen – eine perfekte Gelegenheit, sich auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.Auch die Kinder der Kita BeerenStark zeigten am World Cleanup Day vollen Einsatz. Am Vormittag nahmen die Kinder an der Müllsammelaktion im Rahmen des „Clean Up Day in Berlin“ teil. Ausgerüstet mit orangenen Westen, Handschuhen und Müllgreifern gingen die Kinder zusammen mit ihren Erzieher*innen auf die Straßen rund um die Kita, um den Müll zu sammeln. Wie bereits in den Vorjahren wurde der gesammelte Abfall anschließend von der Berliner Stadtreinigung (BSR) abgeholt.Die Kinder waren voller Begeisterung und sammelten alles, was ihnen in die Hände kam – von Plastiktüten bis zu Papierabfällen. „Es war beeindruckend zu sehen, wie die Kinder gelernt haben, Verantwortung für ihre Umwelt zu übernehmen. Sie haben verstanden, dass auch sie etwas bewirken können, und das auf spielerische Weise“, berichtet eine Erzieherin der Kita BeerenStark. Diese frühzeitige Sensibilisierung für Umweltthemen ist ein zentraler Bestandteil der pädagogischen Arbeit in der Kita, die großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein legt.Die Aktion hat nicht nur die Kinder begeistert, sondern auch die Passant*innen im Kiez. Viele blieben stehen, um den kleinen Umweltschützer*innen zuzusehen, sich zu bedanken oder sogar spontan mitzumachen. Es war ein starkes Zeichen dafür, dass Umweltschutz jeden betrifft und dass selbst die Jüngsten einen wichtigen Beitrag leisten können.Der World Cleanup Day war für das Unionhilfswerk mehr als nur ein Tag des Müllsammelns. Er hat gezeigt, wie viel man gemeinsam erreichen kann, wenn man sich für eine gute Sache einsetzt. Die Einsätze rund um dem Dienstleistungs.Campus, im Pflegewohnheim und in der Kita BeerenStark brachten nicht nur sichtbare Verbesserungen in der Umgebung, sondern auch ein stärkeres Bewusstsein für das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Wir freuen uns schon jetzt auf zukünftige Aktionen und darauf, uns weiterhin gemeinsam für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft einzusetzen.