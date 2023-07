Erklärfilm in leichter Sprache – das spannende Finale

Bereits zwei Mal berichteten wir auf unserem Blog über das spannende Filmprojekt „Erste Hilfe in leichter Sprache“, das unser Fachbereich „Menschen mit Behinderung“ umsetzt. So einiges ist in den letzten Wochen passiert und wir finden, es ist Zeit für ein Update.Sowohl über die ersten Pläne und Überlegungen als auch über die daraus folgenden konkreten Umsetzungsschritte haben wir hier im Blog bereits berichtet. Seither waren wir fleißig und haben inzwischen 12 Notfallszenen an verschiedenen Orten in Berlin abgedreht.Wir erzählen in den Szenen zum einen von den Grundlagen der Ersten Hilfe und zeigen beispielsweise, wie man einen Notruf absetzt. Zum anderen stellen wir dar, wie man beispielsweise bei Nasenbluten richtig reagiert oder eine korrekte Herzdruckmassage durchführt. Die Szenen sind immer in Geschichten eingebettet. So vermitteln wir die Inhalte etwas lockerer, damit die Zuschauer*innen sich die Themen besser merken können. Wir haben uns dabei auch erlaubt, die eine oder andere Geschichte mit etwas Humor zu erzählen.Vor der Kamera waren fast 20 Menschen mit Behinderung in Aktion. Sie alle waren hoch motiviert und wiederholten geduldig die Szenen, bis diese „im Kasten“ und alle damit zufrieden waren. Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich für das außerordentliche Engagement aller Beteiligten.Aber auch hinter der Kamera gab es viel zu tun. Material für die Szenen musste besorgt werden, alle beteiligten Akteur*innen mussten koordiniert werden und zur richtigen Zeit am richtigen Ort für die geplanten Szenen bereitstehen.Auch Verpflegung für die ganze Crew war wichtig und natürlich musste die Tonangel gehalten werden. Last but not least wurde immer darauf geachtet, dass es allen gut geht und der Spaß nicht zu kurz kommt.„Am Anfang war es schwer sich zu trauen, aber dann hat es sehr viel Spaß gemacht. So was will ich auf jeden Fall wieder machen.“„Es war toll, dass wir gefragt wurden, was wir machen wollen und wie die Szenen gespielt werden sollten.“„Es war super, dass man sehen konnte, wie ein Film entsteht.“„Ich kann mich nun selbst im Fernseher sehen. Das ist toll.“„Es war schön, dass so viele Menschen zusammengearbeitet haben.“„Ich fand es sehr lustig, dass die Menschen ohne Behinderung auch Fehler gemacht haben.“Wir sind alle sehr stolz, dass nach so vielen Monaten eine DVD und Downloads zur Verfügung stehen. Zu guter Letzt möchten wir uns ganz herzlich bei Aktion Mensch für die Förderung unseres Projektes bedanken.Hier finden Sie die einzelnen Filmsequenzen auf unserem Youtube-Kanal: