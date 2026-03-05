Ein starkes Wir für Berlin
Begegnung, Unterstützung, Verbundenheit – Michael Dietmann macht deutlich, wie aus Einzelnen ein starkes Wir entsteht
Zusammenhalt und Gemeinschaft sind unverzichtbar. Sie geben Halt, Orientierung und stärken jede und jeden Einzelnen. Das Unionhilfswerk schafft gezielt Räume, in denen Menschen sich begegnen, austauschen und unterstützen können – Orte, an denen aus einem „Ich“ ein „Wir“ wird. Diese Möglichkeiten richten sich nicht nur an die Menschen, die wir begleiten, sondern auch an unsere Mitarbeitenden.
Ein zentrales Anliegen des Unionhilfswerks ist es, Themen wie Einsamkeit, psychische Gesundheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt sichtbar zu machen, zu enttabuisieren und das Bewusstsein dafür zu schärfen. Wir wollen sensibilisieren – innerhalb der Verbund und nach außen – und uns als kompetenten Träger positionieren, der Erfahrung, Fachwissen und Menschlichkeit vereint. Für uns ist Engagement kein Zusatz. Es ist unser Kern. Es richtet sich an alle: an die Menschen, die wir begleiten, an ihre Angehörigen, an unsere Mitarbeitenden und an Freiwillige in der ganzen Stadt.
Gemeinschaft, die trägt
In unseren Einrichtungen, Diensten und Projekten zeigt sich, was entsteht, wenn Menschen füreinander da sind. Ob in der Beratung, in der Pflege oder in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen – Gemeinschaft wirkt. Sie gibt Sicherheit, Orientierung und Mut.
Das Miteinander im eigenen Umfeld und gesellschaftlicher Zusammenhalt zeigen sich im offenen Ohr für die Nachbarin, im Engagement eines Freiwilligen oder in der Hand, die jemandem gereicht wird, der Unterstützung benötigt. Gemeinschaft braucht Aufmerksamkeit – und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen: für sich selbst und für andere.
Schritte zu mehr Miteinander
Als Unionhilfswerk fördern wir bewusst und strukturiert Engagement. Wir ermöglichen Austausch, Weiterbildung und gemeinsame Erfahrungen. Durch Workshops, Fortbildungen und vielfältige Veranstaltungsformate stärken wir unsere Mitarbeitenden – fachlich wie persönlich. So entsteht eine Kultur, die von Rückhalt, Verständnis und gegenseitiger Unterstützung geprägt ist.
Mit weiteren Initiativen bauen wir Brücken zwischen Menschen und fördern Begegnung.
Ein Beispiel hierfür sind die Berliner Herzenszeilen. Hier treten Freiwillige und von Einsamkeit betroffene Menschen über persönliche Briefe miteinander in Kontakt. Oft entstehen daraus Verbindungen, die weit über das Projekt hinausreichen – kleine Gesten mit großer Wirkung.
Auch über unseren Verbund hinaus schaffen wir Strukturen, die Menschen zusammenbringen und unterstützen. Wir arbeiten daran, Wissen zu bündeln, den Austausch zu fördern und den Zugang zu Angeboten zu erleichtern. So bauen wir Brücken zwischen Menschen, schaffen Bewusstsein für gesellschaftliche Herausforderungen und helfen dabei, Einsamkeit vorzubeugen.
Engagement stärkt das Wir
Auch Unternehmen können Teil dieses Miteinanders werden. Im Rahmen unseres professionellen Corporate-Volunteering-Programms bieten wir sogenannte Social Days an. Dabei können Teams einen strukturierten und sinnstiftenden Einsatz in unseren Einrichtungen erleben. Die Möglichkeiten reichen von der Gestaltung der Außenbereiche über die Unterstützung bei Festen bis hin zu handwerklichen Projekten.
Diese Einsätze sind sorgfältig vorbereitet, fachlich begleitet und auf die Bedürfnisse der Menschen in unseren Einrichtungen abgestimmt. Sie schaffen Begegnungen auf Augenhöhe, schenken Freude und eröffnen neue Perspektiven. Gleichzeitig stärken sie den Teamgeist, die soziale Kompetenz und das Verantwortungsbewusstsein in den Unternehmen. Corporate Volunteering wirkt – für beide Seiten.
Jeder Beitrag zählt
Eine Gemeinschaft lebt davon, dass Menschen Verantwortung übernehmen und sich einbringen. Jeder Beitrag ist wichtig: ein Gespräch, ein freiwilliger Einsatz oder ein professionelles Engagement im Rahmen einer Unternehmenspartnerschaft.
Das Zusammenspiel von Mitarbeitenden, Freiwilligen, Unternehmenspartner*innen und dem Unionhilfswerk Landesverband Berlin e. V. macht den entscheidenden Unterschied.