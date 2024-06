Diversity Day im Kleinen

Der Tag endete mit der Verabredung, dass die einzelnen Gesellschaften und Fachbereiche an ausgewählten Vielfaltsdimensionen weiterarbeiten und Ideen dazu entwickeln, wie Vielfalt im Unternehmen noch stärker gelebt und unterstützt werden kann. Die Union Sozialer Einrichtungen gGmbH, eine unserer Tochtergesellschaften, setzte nun schon die erste Maßnahme um: Ein Arbeitsplatztausch, der Vielfalt sichtbar machte.



Vielfalt kann man groß denken – aber auch im Kleinen. Und warum nicht vor Ort beginnen – mit einem Arbeitsplatztausch? Ende Mai setzte der USE-Standort in der Treptower Eichbuschallee den Vielfaltsgedanken auf diese Weise um.



Anderes kennenlernen – Vielfalt erleben



In dem ehemaligen Kita-Gebäude sind viele Werkstatt-Bereiche der Union Sozialer Einrichtungen (USE) gGmbH beheimatet: Garten- und Landschaftsbau, Tampondruck, copack berlin, Transportservice, Verwaltung, Küche, Clean Up Service und der Beschäftigungs- und Förderbereich. Man kennt sich hier, durch die gemeinsamen Essen in der Kantine oder Begegnungen auf den Fluren. Aber wie der Arbeitsalltag der anderen aussieht, davon haben die wenigsten eine genaue Vorstellung. Das wollte man ändern und damit auch das Verständnis füreinander vergrößern. „Und nebenbei öffnet sich für die eine oder den anderen auch eine neue Perspektive“, so Maureen Engelhardt, Standortverantwortliche und Geschäftsbereichsleiterin Dienstleistungen.



Bunte Erfahrungen



In der Eichbuschallee arbeiten über 150 Menschen mit Behinderungen. Von diesen nahmen 15 das Angebot wahr und sammelten ganz unterschiedliche Erfahrungen: Ein copack Beschäftigter berichtet begeistert von seiner Tour mit dem Transportservice an unterschiedliche Orte in ganz Berlin, wie beispielsweise das Abgeordnetenhaus, das Rote Rathaus, die Botschaft, das Café Grenzenlos und Kitas. Ein großes Hallo gab es, als er dort bekannte Gesichter traf. Ein Beschäftigter aus der Verwaltung fand den Tag beim Transportservice so spannend wie anstrengend: „Es ist doch nicht so meins“, seine Rückmeldung – auch das eine Erkenntnis. Körperlich und insgesamt anregend wiederum erlebte eine Beschäftigte aus dem Garten- und Landschaftsbau ihren Tag in der kalten Küche – so sehr, dass sie dort ein Praktikum machen möchte. Auch dass die Arbeit sich gar nicht so sehr voneinander unterscheidet, diesen Eindruck gewannen copack und Tampondruck-Beschäftigte.



Wir sind Vielfalt



„So bunt und vielfältig wie die Erfahrungen sind die Menschen, die sie gemacht haben – das ist eine Erkenntnis, die viele aus dem Tag mitgenommen haben“, so Maureen Engelhardt. Für sie war dieser Tag ein Erfolg, den sie gern wiederholen möchte. „Das Miteinander war allerorten spürbar, denn auch in der Vorbereitung und Umsetzung waren viele beteiligt. Denen gilt mein ganz besonderer Dank!“.



Ein kleiner Schritt, der schon einiges bewirkt hat. Von weiteren werden Sie hier bald mehr erfahren.

(lifePR) (