Bis nach Australien und zurück - das Unionhilfswerk hat Kilometer für einen guten Zweck gesammelt

Im Rahmen unseres Jubiläums haben wir im Juni Mitarbeiter*innen, betreute Menschen, Freiwillige, Vereinsmitglieder, Familienangehörige und Freund*innen herzlich eingeladen, Kilometer für Menschen ohne Obdach zu sammeln – beim STADTRADELN und beim Berliner Firmenlauf. Zusammen kamen rund 30.000 Kilometer, die nun in eine Spende umgewandelt werden.In diesem Jahr begeht das Unionhilfswerk sein 75-jähriges Jubiläum . Wir wollten aber nicht nur feiern, sondern auch Gutes tun. Und weil wir wissen, dass viele Unionhilfswerker*innen gerne sportlich aktiv sind, haben wir sie eingeladen, beim STADTRADELN (3. bis 23. Juni) und beim Berliner Firmenlauf (29. Juni) mitzumachen. Mit jedem zurückgelegten Kilometer konnten sie etwas für sich tun und gleichzeitig obdachlose Menschen unterstützen.Die Teilnahme an den beiden Sportevents war ein voller Erfolg: Beim dreiwöchigen STADTRADELN und beim Firmenlauf kamen unglaubliche 30.000 Kilometer zusammen. Das entspricht grob der Luftlinie von unserem Dienstleistungs.Campus in der Schwiebusser Straße bis nach Australien und zurück!Bereits zum dritten Mal nahm das Unionhilfswerk am STADTARDELN Berlin teil. Mit 126 aktiven Radlerinnen und Radlern konnten insgesamt 4.776 kg CO2 vermieden werden. Mithilfe der praktischen STADTRADELN App konnte jeder Einzelne oder ein Radel-Team die Kilometerstände verfolgen und vor allem mit den Kolleginnen und Kollegen vergleichen. Dies führte nicht selten zu spannenden internen Wettkämpfen und erhöhte den Anreiz, noch mehr Kilometer zu sammeln. So auch bei unseren Geschäftsführerinnen Kathrin Weidemeider und Ulrike Hinrichs – beide bereits bekannt für ihre Leidenschaft fürs Radfahren. So lieferten sie sich begleitetet durch herausfordernde Gespräche einen ehrgeizigen Kampf um geradelte Kilometer. Aber auch neue Kontakte wurden geknüpft, wenn man wie Kathrin Weidemeier und Axel Grüner aus der USE auf einer Veranstaltung endlich das Gesicht vom stetigen Verfolger kennenlernt.Ende Juni wurden beim Firmenlauf weitere Kilometer für unseren guten Zweck gesammelt. Die Wetterprognose für den Tag ließ nichts Gutes erwarten. Doch alle Sorgen waren schnell vergessen und 37 Unionhilfwerker*innen gingen bei perfektem Sportwetter mit 723 weiteren Firmen und ca. 12.000 Teilnehmer*innen an den Start. Alle Teilnehmer*innen haben im eigenen Tempo 5,5 km zurückgelegt – sei es beim Laufen, Skaten oder Walken. Am Unionhilfswerk-Pavillon herrschte an diesem Abend eine tolle Stimmung mit viel Spaß und schönen Gesprächen – maßgeblich dazu beigetragen hat die motivierende Einstimmung durch Kathrin Weidemeier, die leckere Verpflegung durch Service Inklusiv gGmbH und das spontane lustige Warm-up des Teams Unternehmenskommunikation/Personalmarketing. Bei einem Siegergetränk passend in Firmenfarbe und “Guter-Laune-Musik” klang der Abend aus. “Wir sind nächstes Jahr wieder dabei” – das war für alle klar!Neben Spaß und Ehrgeiz verfolgten unsere Aktionen vorallen das Ziel, möglichst viele Kilometer zu sammel, um wohnungslose Menschen zu unterstützen. Seit vielen Jahren ist das Unionhilfswerk in der Obdachlosenhilfe aktiv: Zwei Wohnungslosenheime, eine Wohnungslosentagesstätte und das Projekt „Wendepunkt Wohnen“ gehören zu diesem Bereich. Daher wissen wir, dass wetterfeste Schlafsäcke Leben retten können. Gerade bei Schnee und Minusgraden werden diese dringendst benötigt und bieten Menschen, die auf der Straße leben, Schutz. Bis zum Herbst werden Bedürftige unserer Tagesstätte sowie der umliegenden Einrichtungen damit ausgestattet. Das Unionhilfswerk wandelt dafür die von den Unionhilfswerker*innen gesammelten rund 30.000 Kilometer in eine Geldspende um. Ganz besonders freuen wir uns, dass diese Summe mit weiteren Geldspenden von anderen Unternehmen erhöht werden konnte. Unser Ziel ist es, möglichst viele auf der Straße lebenden Menschen bis zum Winter auszustatten.Im Herbst erfahren Sie hier mehr über unsere Schlafsack-Aktion. Außerdem freuen wir uns bereits jetzt auf die sportlichen Folgeveranstaltungen im kommenden Jahr und auf alle Kolleg*innen, die dann wieder am Start sind.