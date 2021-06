Aufbau des Stadtteilzentrums am Mehringplatz startet

„Ich freue mich, dass uns das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg beauftragt hat, am Mehringplatz ein Stadtteilzentrum aufzubauen. Als Träger vielfältiger Projekte in den Bereichen Engagementförderung, Selbsthilfe- und Stadtteilarbeit bringen wir hier sehr gern unsere Expertise ein“, sagt Norbert Prochnow, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Unionhilfswerk Berlin.



Der soziale Träger verfolgt das Ziel, alle Akteurinnen und Akteure zu vernetzen, um den Menschen vor Ort attraktive Angebote machen zu können. Darüber hinaus soll bürgerschaftliches Engagement und Nachbarschaftshilfe gestärkt werden.



Das UNIONHILFSWERK ist im Bezirk bereits in anderen sozialen Bereichen vertreten. Zum Träger gehören unter anderem ein Pflegewohnheim, eine Kita, verschiedene ambulante Angebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen.

