Anderen eine Freude machen – Unsere Versteigerung für den guten Zweck

Bei der Weihnachtsfeier der Kolleginnen und Kollegen im Dienstleistungs.Campus ging es im Dezember nicht nur ums gemütliche Beisammensein und Plätzchen naschen. Das Vorbereitungsteam hatte sich auch eine Versteigerung der besonderen Art überlegt. Kolleg*innen brachten gute, aber nicht mehr benötigten Gegenständen mit, die von dem Höchstbietenten ersteigert werden konnten. Der Erlös kam einem Klienten und einer Klientin aus unserem Fachbereich für Menschen mit Behinderung zugute. Kürzlich wurde das Geld an die beiden überreicht.



Die Versteigerung bei der Weihnachtsfeier war ein voller Erfolg. Die Mitarbeiter*innen hatten viel Spaß beim Ersteigern und es wechselten die verschiedensten Gegenstände den Besitzer. Zum Schluss wurden tatsächlich alle Dinge an den Mann oder die Frau gebracht.



Am Ende der Versteigerung konnten wir einen Erlös von stolzen 500,00 € bekanntgeben. Mit dieser Summe hatte niemand gerechnet. Natürlich fragten wir unsere Einrichtungen im Vorfeld, welche unserer Klienten*innen eine kleine finanzielle Unterstützung dringend brauchen könnten. Das Vorbereitungsteam entschied sich dann für zwei Klienten*innen aus dem Betreuten Einzelwohnen Neukölln, Frau Pauser und Herrn Köhler.



Wie wir von der Einrichtungsleiterin, Frau Lehmann, erfuhren, benötigt Frau Pauser schon lange ein neues Bett, das sie sich jedoch aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten noch nicht kaufen konnte.

Herr Köhler konnte im vergangenen Jahr eine von ihm lange ersparte Urlaubsreise an die Ostsee leider nicht antreten, weil er an Corona erkrankt war. Die Reisekosten bekam er damals nicht erstattet.



Am 16.01.2023 fuhren Frau Paps, die stellvertretende Leiterin unserer Finanzbuchhaltung, und Frau Steinkopf aus der Fachbereichsverwaltung – beide Teil des Vorbereitungsteams unserer Weihnachtsfeier – in das Betreute Wohnen Neukölln, um beiden die freudige Überraschung mitzuteilen und jedem 250,00 € zu überreichen. Bei der Übergabe flossen sogar Freudentränen und die Geldscheine wurden voller Freude genau nachgezählt.



Es war auch für uns ein sehr schöner Anlass, zwei Menschen in dieser herausfordernden Zeit eine Freude zu machen.

Ein großes Dankeschön auch noch einmal an alle Mitarbeiter*innen des Dienstleistungs.Campus, die dies mit ermöglicht haben.