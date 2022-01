75 Jahre Unionhilfswerk - das erwartet uns in diesem Jahr

.

Wir nehmen unsere Geschichte unter die Lupe



75 Jahre Unionhilfswerk, in dieser Zeit ist einiges passiert. Wir nehmen unser Jubiläum zum Anlass, unsere Kellerräume und Archive zu durchforsten: Wir tauchen ein in die Historie des Unionhilfswerk und erzählen davon, wie alles anfing, wie sich unsere Arbeitsbereiche entwickelt haben und warum wir heute ein so großer Dienstleister und Arbeitgeber sind.



Freuen Sie sich auf Artikel, die unsere Unternehmensgeschichte spannend aufbereiten, eine Sonderpublikation zur Historie und auf ein Unionhilfswerk-Wiki, das sich tiefergehend mit vielen Details beschäftigt – ganz im Stil von Wikipedia.



„Wir machen uns „Freu(n)de“



Von diesem Projekt haben Sie vielleicht schon gehört: Wir nehmen unser Jubiläum zum Anlass dafür, unsere Kolleg*innen und Projekte besser kennenzulernen. Über 30 Projekte aus dem ganzen Unternehmensverbund haben sich beworben und werden sich gegenseitig eine Freude machen. Dabei gab es schon eine Menge kreative Ideen und Gedanken für mögliche Freude-Aktionen – und ganz viel positive Resonanz auf das Projekt. Die Vorfreude und Lust ist groß!



Gute Taten



Erinnern Sie sich an die Gute-Taten-Projekte zu unserem letzten Jubiläum? Uns sind sie sehr positiv im Gedächtnis geblieben. Deshalb wollen wir auch in diesem Jahr wieder gemeinsam Gutes tun: Zusammen sorgen wir dafür, dass das Berliner Umland noch grüner wird und pflanzen unter Anleitung von einem Förster an zwei Unionhilfswerk-Aktionstagen jeweils 750 junge Bäume – der Umwelt zu Liebe.



Außerdem wollen wir in Bewegung bleiben und für den guten Zweck gemeinsam Sport treiben. Aus unseren gesammelten Kilometern ergibt sich am Ende dann eine Spendensumme, die einem sozialen Projekt der in Wohnungslosenhilfe zugutekommen wird. Über beide Projekte informieren wir Sie rechtzeitig über unsere gängigen Kanäle.



Wir feiern!



Zu einem solchen Geburtstag darf eine anständige Feier natürlich nicht fehlen. Klar: Ein Stück weit feiern wir uns das ganze Jahr über. Am 16. Juni dann aber ganz besonders: Unser großes Jubiläumsfest findet im Herzen Berlins im Spindler und Klatt statt.



Übrigens: Auch auf diesem Blog werden Sie am Jubiläum in diesem Jahr nicht vorbeikommen: Wir richten eine Extra Rubrik „75 Jahre Unionhilfswerk“ ein und halten Sie hier auf dem Laufenden. Bleiben Sie gespannt!