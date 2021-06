"48 Stunden Neukölln": Beschäftigungstagesstätte Donaustraße lädt ein

Die Beschäftigungstagesstätte des UNIONHILFSWERK in der Donaustraße lädt am 19. Juni im Rahmen von „48 Stunden Neukölln“ in ihren Garten in der Herzbergstraße ein.Das Festival beschäftigt sich in diesem Jahr mit dem Thema Luft. Die Menschen, die betreut werden, und die, die in der BTS arbeiten, werden ihren Open-Air-Raum künstlerisch bespielen und dort erzählen, was ihnen Luft und dieser besondere Ort bedeuten.Der große verwunschene Garten ist ein wichtiger Ort zum Durchatmen, Begegnen und Entspannen. Während des ersten Corona Lockdowns wurde er zu einem Freiluftersatz der geschlossenen Tagesstätte.Im Garten sollen diverse Installationen entstehen: Objekte aus verschiedenen Materialien, Audio/Soundinstallationen und Bilder in Gartenhütte und Geräteschuppen. Die Installationen werden gemeinsam in der BTS erarbeitet.19. Juni 2021 | 14 - 20 UhrGarten der BTS, Hertzbergstraße 7-8, 12055 BerlinDas Programm des Festivals "48 Stunden Neukölln" finden Sie hier Der Garten hat eine Gesamtfläche von ca. 2000 qm. Das Hygienekonzept wird den jeweils aktuell geltenden Abstands- und Kontaktregelungen angepasst.