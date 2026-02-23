Kontakt
Stiftung Schönau erhält besondere Anerkennung beim Landespreis „Kirche und bezahlbares Wohnen“

Die Stiftung Schönau aus Heidelberg erhält im Rahmen des Landespreises „Kirche und bezahlbares Wohnen“ eine besondere Anerkennung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg. Gewürdigt wird ihre strukturprägende Rolle bei der Entwicklung kirchlicher Liegenschaften für Wohnzwecke. Die unabhängige Fachjury hebt hervor, dass die Stiftung Schönau bereits heute in erheblichem Umfang kirchliche Immobilien aktiviert und mit institutioneller Wirkung zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums beiträgt.

Als Immobilienunternehmen der Evangelischen Landeskirche in Baden gestaltet die Stiftung Schönau kirchliches Vermögen aktiv und langfristig. Mit rund 900 Wohneinheiten und etwa 21.000 Erbbaurechten in Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe und Freiburg verbindet sie wirtschaftliche Tragfähigkeit mit gesellschaftlicher Verantwortung.

„Wir verstehen die Auszeichnung als Bestätigung unseres langfristigen Ansatzes“, so Ingo Strugalla, geschäftsführender Vorstand der Stiftung Schönau. „Kirchliche Grundstücke sind keine Reserveflächen, sondern Verantwortung. Unser Anspruch ist es, daraus qualitätsvollen, bezahlbaren Wohnraum zu entwickeln. Diesen halten wir dauerhaft im Bestand, mit klarer sozialer und ökologischer Haltung.“

Die Stiftung baut ausschließlich für den eigenen Bestand. So bleibt der geschaffene Wohnraum dauerhaft dem Markt erhalten, ein entscheidender Beitrag zur Stabilisierung angespannter Wohnungsmärkte in den badischen Metropolen.

Kirchliches Vermögen strategisch entwickeln

Unter dem Leitmotiv „Gemeinsam handeln“ arbeitet die Stiftung eng mit Kirchengemeinden zusammen. Sie übernimmt Grundstücke, unter anderem im Erbbaurecht, und entwickelt sie zu lebendigen Wohnquartieren weiter.

Beispielhaft steht dafür das aktuell im Bau befindliche Projekt in der Heinrich-Fuchs-Straße in Heidelberg-Rohrbach: Auf einem ehemaligen Gemeindezentrum entstehen 33 Mietwohnungen, davon 30 Prozent gefördert, unter Erhalt und Integration eines Bestandsgebäudes.

Auch in Edingen-Neckarhausen entwickelt die Stiftung ein Quartier mit 67 Mietwohnungen in Holzhybridbauweise nach KfW-40-Standard, rund 90 Prozent davon gefördert. In Karlsruhe entsteht mit dem „Waldhaus“ ein weiteres Projekt mit 35 Wohnungen, ebenfalls mit 30 Prozent gefördertem Wohnraum.

Diese Projekte stehen exemplarisch für einen strategischen Umgang mit kirchlichen Grundstücken und Immobilien, die in den kommenden Jahren in großer Zahl frei werden. Landesweit rechnen die Kirchen mit rund 5.000 Liegenschaften in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren.

Verantwortungsvolles Handeln als verbindlicher Maßstab

Ökologische Verantwortung ist fester Bestandteil der Unternehmensstrategie. Bei Neubauten setzt die Stiftung regelmäßig auf Holz- und Holzhybridbauweisen, vielfach mit Holz aus den eigenen, PEFC-zertifizierten Wäldern.

Das Holzbauprojekt in Brühl mit 39 Wohneinheiten zeigt, wie klimagerechtes Bauen und wirtschaftliche Umsetzbarkeit zusammengeführt werden können. In der Heidelberger Südstadt (John-Zenger-Straße) wurden 84 Prozent der 38 Wohnungen im geförderten Segment realisiert, ein deutliches Signal für soziale Durchmischung im Neubau.

Modellcharakter für Kirche und Kommunen

Der Innovationspreis des Landes zielt darauf ab, kirchliche Ressourcen für bezahlbares Wohnen sichtbar zu machen und modellhafte Ansätze in die Fläche zu tragen. Der Anerkennungspreis für die Stiftung Schönau unterstreicht, dass professionelles Immobilienmanagement im kirchlichen Kontext ein wirksamer Hebel für verantwortungsvolle Quartiersentwicklung sein kann.

Mit ihrer Kombination aus Konversion, Nachverdichtung, gefördertem Wohnungsbau und Holzbau setzt die Stiftung Schönau landesweit Maßstäbe. Die Anerkennung durch das Land macht deutlich: Die Aktivierung kirchlicher Liegenschaften ist kein Nischenthema, sondern ein zentraler Baustein für die Wohnraumversorgung der Zukunft.

Stiftung Schönau

Die Stiftung Schönau ist ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Heidelberg. Als wirtschaftlich agierendes Unternehmen der Evangelischen Landeskirche in Baden erzielt die Stiftung Erlöse durch die Investition in Immobilienfonds, der Vergabe von Erbbaurechten sowie aus Vermietung, Verpachtung und Forstwirtschaft. Seit einigen Jahren verpachtet die Stiftung zudem Flächen zur Erzeugung erneuerbarer Energien.

Die Stiftung Schönau besitzt rund 900 Wohnimmobilien in Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe und Freiburg. Damit stellt sie dringend benötigten Wohnraum im angespannten Immobilienmarkt der badischen Metropolen zur Verfügung.

Aufgabe der Stiftung ist die professionelle Bewirtschaftung ihres Vermögens. Die Erträge daraus fließen zu einem überwiegenden Teil direkt in den Haushalt der Evangelischen Landeskirche in Baden und finanzieren kirchliches Bauen und Pfarrstellen.

Das Stiftungsvermögen stammt aus dem ehemaligen Kloster Schönau (Odenwald). Seit ihrer Gründung im Jahr 1560 verfolgt die Stiftung die Maxime, ihr Handeln auf Dauer anzulegen und zukunftsorientiert und verantwortungsvoll zu wirtschaften. Mit rund 100 Beschäftigten ist die Stiftung Schönau eine der ältesten Institutionen Heidelbergs.

