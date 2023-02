Weihnachtsspendenaktion von Mauk Gartenwelt erbringt 2.400 Euro für die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel

Pro verkauftem Weihnachtsbaum spenden die Gartencenter-Filialen in Karlsruhe und Bruchsal der Mauk Gartenwelt einen Euro an die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel.



Patricia Veér, Geschäftsführerin der Mauk Gartenwelt freut sich sehr über das tolle Ergebnis und bedankt sich natürlich bei allen Kund*innen, die eine Weihnachtsbaum gekauft haben. „Wir unterstützen die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel seit fünf Jahren mit dieser gemeinsam ins Leben gerufenen Weihnachtbaumaktion. Es ist uns immer ein großes Anliegen, wenn es darum geht sich für Kinder einzusetzen. Pro verkauftem Weihnachtsbaum spenden wir einen Euro als Unternehmen, unsere Kund*innen zahlen nicht mehr. Allerdings spenden diese auch kräftig an unseren Kassen, wo wir seit Jahren ganzjährig das Kleingeld für Hänsel+Gretel sammeln und auch da kommen dank unserer Kund*innen mehrere hundert Euro pro Jahr zusammen.



Jerome Braun bedankt sich für das nachhaltige Engagement der Mauk Gartenwelt und bei den vielen Kund*innen, denn jeder Euro und jeder Cent zählen, wenn es darum geht Kinder vor Gewalt und Missbrauch zu schützen.