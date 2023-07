Was ist los mit Jaron?

Jerome Braun im Gespräch mit Ulli Freund, einer der Entwicklerinnen der kostenlosen Fortbildung "Was ist los mit Jaron?". Das praxisnahe, ganz andere Fortbildungs-Format nämlich als Spiel, soll das schulische Personal wie Lehrkräfte oder Schulsozialarbeitende an die sensible Gesprächsführung mit Kindern, bei denen „irgendwas nicht stimmt“ heranführen. Die digitale online Fortbildung, das Online-Spiel „Serious Game“ ist ein Kurs, der mit so viel Fachwissen gespickt ist, dass er auch für Interessierte außerhalb von Schule empfehlenswert ist. Es liefert, extrem niederschwellig, Basiswissen zum Thema sexualisierter Gewalt an Kindern und dauert zwei bis vier Stunden, wobei jederzeit pausiert werden kann.



In unserer Reihe „Schule als Lernort“ und „Schule als Tatort“ kommt nun der dritte Teil dieser Reihe „Schule als Lernort“.



