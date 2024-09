„Tore für Kinder“ zugunsten von Hänsel+Gretel mit Rekordteilnehmer -und Spendenergebnis

Bei „Tore für Kinder“ wird bereits seit 15 Jahren für den guten Zweck Fußball gespielt. Aus diesem Anlass kamen am 12. September 14 Teams zu dem Benefiz-Fußball-Turnier der BWG Informationssysteme aus Ettlingen auf die Sportschule Schöneck.



Namhafte Teams von Vollack, Gerweck, Arcus-Klinik, Dr. Wilmar Schwabe, Sparkasse Karlsruhe, R+V Versicherungen, Netplans, TP-Bauservice, BWG Informationssysteme, TechniData, Pfeiffer & May sowie die Seriengewinner um Ex-Nationalspieler und Trainer Rainer Scharinger spielten auf hohem Niveau, wie Scharinger selbst betonte, in 3 Gruppen, bevor es in die Ko-Phase ging. Dort setzte sich erneut das Team „Scharinger&Friends“ im Finale gegen das „Team Arcus-Klinik“ durch. Den dritten Platz belegte das Team von Pfeiffer & May.



Die gesamten Einnahmen kamen durch die Beiträge der Teams sowie spontane Spenden oder den Kuchenverkauf zustande. Es wurde ein Rekorderlös in Höhe von 7.500 Euro für die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel erzielt. „Mit dem Erlös wird das Notinsel-Projekt, das 2002 in Karlsruhe erfunden wurde und inzwischen das größte Kinderschutzprojekt in Deutschland im öffentlichen Raum ist, weiter ausgebaut. Im Dezember letzten Jahres wurde an einem der Notinsel-Standorte sogar die Entführung eines 10-jährigen Mädchens verhindert, was belegt, wie wichtig dieses Hilfenetz für Kinder ist“, sagt Jerome Braun von der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel.



Jochen Felten, Geschäftsführer der BWG Informationssysteme GmbH, ergänzt: „Wir sind gerne und immer wieder -seit nunmehr 15 Jahren- der Ausrichter dieses wertvollen Turniers, weil es Unternehmen zusammenbringt, während wir alle gemeinsam Gutes bewirken“.

