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Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel Friedrich-Eberle-Str. 4d 76227 Karlsruhe, Deutschland http://haensel-gretel.de
Ansprechpartner:in Frau Vanessa Breinich +49 721 66985659
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Sportlich, sicher im Netz. Vom Screen zum Team.

(lifePR) (Karlsruhe, )
Was passiert eigentlich, wenn Kinder TikTok, Instagram oder YouTube öffnen? Warum sind soziale Medien so faszinierend – und wo liegen die Gefahren?

Im Kinderschutz-Podcast sprechen Jerome Braun und „Die Hetzendorfers“ über die Mechanismen hinter den Plattformen, die Scheinwelt der Influencer und darüber, wie Kinder und Jugendliche lernen können, selbstbestimmt und sicher mit digitalen Medien umzugehen.

Lukas Hetzendorfer kennt den „Maschinenraum“ der digitalen Plattformen aus seiner Zeit bei Google. Seine Frau Katharina war Profi-Beachvolleyballerin, Content Creator und erlebte die Welt der sozialen Medien und des Leistungssports aus nächster Nähe.

Gemeinsam zeigen sie mit ihrem Projekt „Vom Screen zum Team“, warum Medienkompetenz heute aktiver Kinderschutz ist und warum echte Beziehungen und Teamgeist wichtiger sind denn je.

Eine Podcastfolge über Algorithmen, Influencer, Leistung, Fairness und Disziplin und die Frage, was Kinder im Netz wirklich stark macht.

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