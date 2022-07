Projekt Siebenstein erhält 2.000 Euro von der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel, die bundesweit Projekte mit besonderem Engagement für den Kinderschutz auszeichnet

Anlässlich ihres 25. Geburtstages, zeichnet die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel mit dem „Hänsel+Gretel Stiftungspreis“ Projekte aus, die innovative, zukunftsweisende und wirkungsvolle Ideen zum Kinderschutz und zu den Kinderrechten umsetzen.Insgesamt haben sich 24 Einrichtungen, Fachstellen, Schulträger und Vereine aus ganz Deutschland für den Stiftungspreis beworben. Acht herausragende Projekte davon haben die Jury der Deutschen Kinderschutzstiftung überzeugt.„Wir setzen die mit dem Stiftungspreis verbundenen Fördergelder gerne ein, wenn wir außergewöhnliches Engagement sehen und Kinder und Jugendliche direkt beteiligt sind!“, sagt Jerome Braun, der Geschäftsführer der Stiftung.Im Rahmen des „Hänsel+Gretel Stiftungspreises“ erhält das Projekt „Gemeinsam MUTig und STARK in der Südstadt“ vom Kinderprojekt Siebenstein in Kooperation mit In Nae e.V. und initial gGmbH Karlsruhe eine Förderung in Höhe von 2.000 Euro.„Mädchen und junge Frauen aus der Karlsruher Südstadt lernen, ihre persönlichen Grenzen wahrzunehmen und sich gegenüber Gewalt im Alltag und in Ausnahmesituationen zu behaupten. Sie erlernen Handlungsstrategien und erhöhen so ihre Selbstwirksamkeit, um soziale und kulturelle Gewaltkreisläufe zu durchbrechen und um ein selbstbestimmtes Leben zu gestalten“, erklärt Veronika Zech, stellvertretende für alle Projektpartner*innen den Projektansatz.Alle acht geförderten Projekte starten noch in diesem Jahr und werden von der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel begleitet, die selbst noch in diesem Jahr vieles vor hat. Am 30. September 2022 wird der große hybride Fachtag „Kinderschutz vomKINDgedacht“ in Karlsruhe stattfinden, an dem das Thema Kinderbeteiligung aus dem Blickwinkel von Fachkräften diskutiert wird.Interessierte können sich für den Fachtag unter: https://haensel-gretel.de/hybrider-fachtag anmelden.