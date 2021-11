Pressemitteilung "Offener Brief": #1von14Mio: Appell aus der Jugend - Eure Zukunft. Heute schon da.

Als Mentoren von Marie & Jenna (Klasse 11, NRW), Ida (Klasse 7, NRW), Noah, Johanna, Henni, Louiz, Phillip, Nils, Ali, Sven, Anne, Paul, Annbritta, Marie, Shazaib (Klasse 9, RLP) sowie weiteren Schüler*innen aus den Klassen 6, 7, 8 und 9 aus RLP und Berlin leiten wir diesen Offenen Brief an die neue Bundesregierung und die verantwortlichen Landespolitiker*innen gerichtet, mit der Bitte um Veröffentlichung bzw. Berichterstattung an Sie weiter.Der Appell wird am heutigen Donnerstag, den 25.11.2021 den Mitgliedern des neuen Deutschen Bundestages übergeben und allen 16 Landtagspräsident*innen per E-Mail zugeleitet. Unter demund dem Mottosoll diese Initiative für ernsthafte Beteiligung der jungen Generation ein Startpunkt sein und die Politik auffordern, eine neue Haltung gegenüber der Jugend einzunehmen.Neben zahlreichen Wissenschaftler*innen und pädagogischen Fachkräften unterstützen Schulen, Jugendparlamente, Jugendämter, Kinderschutzvereine und Mediziner*innen die jungen Menschen in ihren Forderungen.