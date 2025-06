Morgenstund hat Gold im Mund – bei Golf4Kids wurden 4.000 Euro für den Kinderschutz erspielt

Früh aufstehen für den guten Zweck: Beim Early Bird Charity Turnier „GOLF4KIDS“ im Golfpark Karlsruhe Gut Batzenhof kamen am heutigen 06. Juni 4.000 Euro für die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel zusammen. Unter dem Motto „Morgenstund hat Gold im Mund“ starteten die motivierte Flights von HUST Immobilien, Fuma, SK Vermögens-verwaltung, Assekuranz Herrmann, Autohaus Geisser und Ludwig Bau in einen besonderen Golftag.



Um 7:45 Uhr fiel der Kanonenstart zum Scramble-Turnier, das im nicht vorgabewirksamen Modus gespielt wurde. Die besondere Atmosphäre und der Teamgeist waren bereits in den frühen Morgenstunden spürbar – und auch sportlich hatte das Turnier einiges zu bieten: Es wurden zwei Eagles gespielt. In der Netto-Wertung setzte sich das Team vom Autohaus Geisser durch, in der Brutto-Wertung überzeugte das Team der Fuma Hauszubehör GmbH.



Nach der Runde ging es nahtlos über in ein entspanntes After-Golf-Frühstück vom Genusswerk und vielen guten Gesprächen. Die Freude über das gemeinsame Engagement war bei allen Teilnehmenden spürbar. Der Erlös von 4.000 Euro geht zu 100% an Projekte für Kinder der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel. Jerome Braun und Michael Hust als Organisatoren bedanken sich herzlich bei allen Unterstützenden, Sponsor:innen und Spieler:innen für einen gelungenen Morgen mit nachhaltiger Wirkung.

