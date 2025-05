Meilenstein für den Kinderschutz: 45 Karlsruher Kitas und 9 Familienzentren erhalten 20 Starke Kinder Kisten.

Die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel sorgt mit dem bundesweit erfolgreichen Kita-Präventionsprogramm „Starke Kinder Kiste!“ dafür, dass Kita-Kinder besser vor sexualisierter Gewalt und Grenzverletzungen geschützt werden.



Dank der großzügigen Förderung von Herzenssache e.V., der Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank, sowie durch Eigenmittel der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Karlsruhe als größtem Kita-Träger in Karlsruhe, erhalten gleich 45 Karlsruher Kitas und 9 Familienzentren die rote „Schatzkiste“.



Im Rahmen eines großen Auftaktes mit allen Kitas wurden die 20 Kisten übergeben und der Projektplan vorgestellt. Die ersten Schulungen folgen im Herbst durch Wildwasser Karlsruhe und fortwährend immer jährlich.



Ulrike Tiedtke, Sachgebietsleiterin der Katholischen Gesamtkirchengemeinde sagte: „Die Starke Kinder Kiste ist kein Projekt, es ist der Beginn eines Prozesses. Das Thema Prävention von sexualisierter Gewalt ist eine Daueraufgabe, die uns in unserer Arbeit immer begleiten wird, das endet nicht“.



Die Starke Kinder Kiste wirkt auf drei Ebenen. Kinder lernen spielerisch, ihre Gefühle wahrzunehmen, „Nein“ zu sagen und sich Hilfe zu holen. Eltern werden sensibilisiert und in die Prävention einbezogen. Pädagogische Fachkräfte erhalten Schulungen damit sie das Thema professionell begleiten und Schutzkonzepte in ihrer Einrichtung umsetzen können.



Kathrin Tutzschky, Leiterin Fachbereich Fort- und Weiterbildung der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Karlsruhe und Jerome Braun, Geschäftsführer von Hänsel+Gretel freuten sich über die gute Zusammenarbeit in der Umsetzung des Projektes und bedankten sich vor allem bei den über 130 Kita-Fachkräften, die jetzt in den Kitas das Programm umsetzen werden.

