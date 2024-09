Klartext hilft mir! Vielleicht auch anderen?

Sonja Howard spricht mit Michael Reh, dem renommierten und international tätigen Fotografen, Autor und Aktivist gegen sexuellen Missbrauch. Michael Reh spricht - wie seit Jahren - auch in diesem Podcast Klartext. Er benennt die sexuelle Gewalt, die ihm ab seinem fünften Lebensjahr angetan wurde, klar und deutlich, als heute 61-jähriger Mann. Wir haben wie immer nichts geschnitten oder beschönigt. Michael Reh wendet sich mit dieser Folge vor allem an Betroffene von sexualisierter Gewalt, in der Hoffnung Inspiration zu sein und zu sagen: „Heilung ist möglich“.

