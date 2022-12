Karlsruher Christstollen finanziert Karlsruher Kinderschutzfonds

Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk haben sich erneut die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel und Richard Nussbaumer -der Bäcker mit Herz- überlegt. Seit sieben Jahren gibt es den Karlsruher Christstollen in einer limitierten Anzahl von 1200 Stück. Unternehmen der Region kaufen und spenden gleichzeitig 10 Euro pro verkauften Stollen an Hänsel+Gretel.



„Der Erlös dieses hochwertig und regional gebackene Stollen wird in diesem Jahr sofort an den von Hänsel+Gretel aufgelegten „Karlsruher Kinderschutzfonds“ weitergeleitet von dem die drei Organisationen AllerleihRauh e.V., Wildwasser Karlsruhe e.V. und die Psychologische Beratungsstelle des Landkreises mit je 2.500 Euro profitieren. Zudem wird der Karlsruher Schulplaner für das kommende Schuljahr 23/24 damit teilfinanziert“, sagt Jerome Braun.



Was in Dresden Kult ist, wird in Waldbronn bei Richard Nussbaumer mit eigenem Rezept kreiert und ist inzwischen nicht mehr wegzudenken aus der Karlsruher Weihnachtszeit. Markus Nußbaumer und Bruno Rihm von der Bäckerei Nussbaumer sind stolz darauf, dieses hochwertige Produkt herstellen zu können, um damit seit Jahren die wichtigen Kinderschutzprojekte von Hänsel+Gretel unterstützen zu können.



„Mein Dank geht auch an die VertreterInnen der Unternehmen aluplast GmbH, Connect Personal-Service GmbH, Der Immobilienmediator, generic Software AG, Kleiberit Klebstoff GmbH, plana Küchenland Germersheim, Tensid-Chemie GmbH und 3iMedia GmbH, die zum einen ein hochwertiges und regional gebackenes Produkt für ihre Kunden, Partner und Mitarbeitenden erhalten aber zum anderen für den guten Zweck spenden, eine echte Win-Win-Win-Situation“, ergänzt Jerome Braun.