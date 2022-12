Karlsruher Christstollen finanziert Karlsruher Kinderschutzfonds

Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk haben sich erneut die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel und Richard Nussbaumer -der Bäcker mit Herz- überlegt. Seit sieben Jahren gibt es den Karlsruher Christstollen in einer limitierten Auflage von 1200 Stück. Unternehmen der Region kaufen und spenden gleichzeitig 10 Euro pro verkauften Stollen an Hänsel+Gretel.Der Erlös dieses hochwertig und regional gebackene Stollen wird in diesem Jahr sofort an den von Hänsel+Gretel aufgelegten „Karlsruher Kinderschutzfonds“ weitergeleitet von dem die drei Organisationen AllerleihRauh e.V., Wildwasser Karlsruhe e.V. und die Psychologische Beratungsstelle des Landkreises mit je 2.500 Euro profitieren. Zudem wird der „Karlsruher Schulplaner 2023“ damit teilfinanziert.Was in Dresden Kult ist, wird in Waldbronn bei Richard Nussbaumer mit eigenem Rezept kreiert und ist inzwischen nicht mehr wegzudenken aus der Karlsruher Weihnachtszeit.Wir laden Sie zum Pressegespräch mit Foto/Filmmöglichkeit zum Stollenanschnitt mit den fördernden Partnerunternehmen und der gleichzeitigen Spendenübergabe an die drei Empfänger-Organisationen ein,Ihre Gesprächspartner*innen beim offiziellen Stollenanschnitt gemeinsam mit Unternehmenspartnern sind: Richard Nußbaumer und Bruno Rihm, Jerome Braun, Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel und die VertreterInnen der Organisationen.Wir bitten Sie um Ihre Rückmeldung, ob Sie an unserem Pressetermin teilnehmen können oder wir Sie mit Bildmaterial im Nachgang versorgen sollen. Bitte um Rückmeldung bis spätestens 07.12. an j.braun@haensel-gretel.de