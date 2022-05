Hybrider Fachtag am 30. September 2022 in Karlsruhe setzt auf "Kinderschutz vomKINDgedacht"

Um Kinder zu schützen, zu stärken, sie über Entscheidungen zu informieren und daran zu beteiligen, benötigt es ein Umdenken im Kinderschutz, das Kinder und Jugendliche stärker als „Anspruchsberechtigte“ von Hilfen und Unterstützungsleistungen sieht.„Bei der Umsetzung der Kinderrechte in der Praxis geht es darum, die Ansichten von Kindern und Jugendlichen so verstehen zu lernen, dass ihre Perspektive selbstverständlich in die Alltagspraxis einfließen kann“, betont Jerome Braun von der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel.Im Rahmen des hybriden Fachtages werden Fachkräfte aus verschiedenen Berufsgruppen aus der Schule, Medizin und Jugendhilfe über die Perspektive von Kindern und Jugendlichen in Hilfeleistungen diskutieren.Es finden zudem vier Fachvorträge mit den Schwerpunkten Jugendamt, Psychotherapie und Kinderschutz im virtuellen Raum vomKINDgedacht statt. „Außerdem möchten wir uns mit dem ganz neuen Thema ideologischer Einflüsse in der Kindererziehung im Elternhaus beschäftigen“, sagt Jerome Braun.Im Ergebnis sollen mit den Fachkräften Gelingensfaktoren definiert werden, die die Kinderrechte im Kinderschutz festhalten und den Ansatz vomKINDgedacht in der Praxis überprüfbar machen.Der hybride Fachtag knüpft an die digitale Bundestagung der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Intervention (DGfPI) und der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel aus dem Jahr 2021 an, bei der erstmalig die Perspektive vomKINDgedacht in den Mittelpunkt der Veranstaltung gerückt ist.Informationen zum Fachtag sowie zur Talk-Veranstaltung am selben Abend „Zukunftsblick Kinderschutz: Herausforderungen für Politik, Gesellschaft und Fachwelt“, moderiert von Schauspielerin Rebecca Immanuel, mit spannenden weiteren Gästen wie z.B. Julia von Weiler und Professor Dr. Klaus Beier, anlässlich 25 Jahre Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel gibt es hier: https://haensel-gretel.de/hybrider-fachtag