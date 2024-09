Herzzeigen am Weltkindertag ein großer Erfolg

Unter dem Motto „Herzzeigen“ haben wir am vergangenen Freitag, dem 70. Weltkindertag, im ETTLINGER TOR Karlsruhe eine Spendenaktion zugunsten unserer Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel durchgeführt. Über den Losverkauf der Tombola sowie durch zusätzliche Geldspenden sind insgesamt 2.000€ zusammengekommen.



„Wir freuen uns sehr über dieses tolle Ergebnis und darüber, wie vor allem junge Menschen die Aktion unterstützt haben“, sagt Jerome Braun von Hänsel+Gretel. Dank der Partnergeschäfte Intersport, Anson’s, Fissler, Thalia, Tamaris, UNICO, Olymp und Binder Optik und dem ETTLINGER TOR Karlsruhe, waren alle Preise gesponsert und der Erlös kann zu 100% in das Projekt "Starke Kinder Kiste“ fließen. Die „Starke Kinder Kiste“ sorgt dafür, dass Kita-Kinder gestärkt werden und sich zu selbstbewussten jungen Menschen entwickeln können.



„Ein herzliches Dankeschön geht an alle Partnergeschäfte und Helfer:innen, die zur guten Sache beigetragen und ‚Herz gezeigt‘ haben, nicht zuletzt auch an das Clownduo Tack und Ticki, die viel Freunde verbreitet haben“, ergänzt Anne Klausmann, Center-Managerin des ETTLINGER TOR Karlsruhe.

