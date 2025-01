„Ein Herz für Kinderschutz“: Traditionelle Weihnachtsbaum-Spendenaktion von Mauk Gartenwelt erlöst 2.333 Euro zu Gunsten der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel

Pro verkauftem Weihnachtsbaum spendeten in der vergangenen Weihnachtszeit die Gartencenter-Filialen der Mauk Gartenwelt in Karlsruhe und Bruchsal einen Euro für den Kinderschutz.



„Wir sind seit vielen Jahren mit dieser Aktion aber auch durch Spendendosen an unseren Kassen, Unterstützer der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel. Wir freuen uns, dass auch unsere Kunden an den Kassen mit ihrem Kleingeld Herz zeigen und sagen vielen Dank. Wir als Mauk Gartenwelt nehmen jedes Jahr aus unserem Verkaufserlös pro Weihnachtsbaum sehr gerne einen Euro in die Hand und spenden an Hänsel+Gretel.“



Jerome Braun bedankt sich für diese großartige Spende in Höhe von 2.333 Euro bei Geschäftsführerin Patricia Veér und für die vielen kleinen Spenden an den Kassen - pro Jahr mehr als 500 Euro - bei den Kunden der Mauk Gartenwelt.

