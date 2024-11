Das Recht des Kindes auf den Tod?!

Über Gewalt an Kinder zu sprechen fällt vielen schwer - über und vor allem mit lebensverkürzt erkrankten Kindern zu sprechen ist für viele nahezu unmöglich. Doch vor mehr als 100 Jahren forderte Janusz Korczak, Kinderarzt und Kinderrechtler der ersten Stunde, genau das. In dieser Folge blickt Kathinka Beckmann zusammen mit Prof. Dr. Agnieszka Maluga und dem Soziologen Marcel Globisch auf Aspekte des Kinderschutzes in der Kinder- und Jugendhospizarbeit.Website Deutscher Kinderhospizverein e. V.: Kinder- und Jugendhospizarbeit: Deutscher Kinderhospizverein e.V. (dkhv.de)< https://www.dkhv.de/ Auf der Website des DKHV e. V. finden sich Fachinformationen zur Kinder- und Jugendhospizarbeit in Deutschland sowie den Angeboten des Vereines und Möglichkeiten der Mitwirkung sowie UnterstützungHandbuch der Kinder- und Jugendhospizarbeit< https://www.hospiz-verlag.de/produkt/handbuch-der-kinder-und-jugendhospizarbeit/ >: Ist das Ende 2022 veröffentlichte Standardwerk für Kinder- und Jugendhospizarbeit, indem die Grundlagen sowie Praxisfelder auf 730 Seiten erläutert werden.2023 veröffentlichte der DKHV e. V. die Fachbroschüre Ableismus< https://www.dkhv.de/fileadmin/fb/_Broschuere_Ableismus_20230823/ >. Die Handreichung geht aus einer Initiative von jungen Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung vor und liefert zahlreiche Erkenntnisse aus der Perspektive von Betroffenen sowie in der Kinder- und Jugendhospizarbeit tätigen Mitarbeitenden.