Benefizturnier „Tore für Kinder“ bringt einen Erlös von 3.500 Euro für den Kinderschutz.

„Kicken für den guten Zweck“: Unter diesem Motto kamen am gestrigen Donnerstag, den 14. September 2023, bei dem Benefiz-Fußball-Turnier der BWG Informationssysteme „Tore für Kinder“ wieder Kunden, Partner, Mitarbeitende und Freunde zusammen, um für den guten Zweck gegen den Ball zu treten.Zehn namhafte Teams traten dafür auf dem Gelände der Sportschule Schöneck gegeneinander an. Unter anderen spielten Teams von Vollack, Dr. Wilmar Schwabe, R+V Versicherungen, Netplans, BWG Informationssysteme, TechniData und die wohltätige Starmannschaft des Ex-Nationalspielers und Trainers Rainer Scharinger. Am Ende konnte sich auch das Team von „Scharinger&Friends“ deutlich durchsetzen und gewann im Finale gegen das „Team Baden“ mit 5:2 durchsetzen.Die gesamten Einnahmen und Spenden in Höhe von 3.500 Euro gingen wieder an die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel. „Mit dem Erlös erhalten Grundschulen der Region die Chance mit „Echt Klasse“, einer Mitmachausstellung zur Prävention von sexualisierter Gewalt aktiv zu trainieren, wie man sich gegen Grenzverletzungen und Übergriffe behaupten oder auch Hilfe finden kann“, freut sich Jerome Braun von der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel über die Spende in Höhe von 3.500 Euro für dieses wichtige Projekt.Jochen Felten, Geschäftsführer der BWG Informationssysteme GmbH, ergänzt: „Es ist uns ein Anliegen und eine Freude, mit unserem Turnier etwas Gutes zu tun. Über die Jahre ist „Tore für Kinder“ gewachsen und fand mittlerweile zum 14. Mal statt. Viele der teilnehmenden Mannschaften sind zum wiederholten Mal dabei und freuen sich jedes Jahr über einen sportlich fairen Wettkampf für die gute Sache.“ Falls Unternehmen im kommenden Jahr dabei sein möchten, mit einer Spende in Höhe von 500 Euro, können sich diese schon jetzt für einen der begehrten Plätze vormerken lassen. Infos unter: www.torefuerkinder.de