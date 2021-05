4.347 Kilometer für 2.000 Euro Spenden zurückgelegt

Unter dem Motto „Alle nach Malle - aktiv sein für den guten Zweck“, hat die SG Burbach/Pfaffenrot mit zahlreichen Freunden und Bekannten vom 17. Februar bis zum 31. März insgesamt 4.347 Kilometer zurückgelegt. Egal ob zu Fuß oder auf dem Fahrrad, mit jedem Kilometer kam das virtuelle Ziel näher. Startpunkt der Challenge war die Gemeinde Marxzell.



Die Route führte die Teilnehmer und Teilnehmerinnen virtuell einmal um die Iberische Halbinsel bis nach Barcelona. Von dort aus ging es mit der Fähre nach Malle und das Ziel war erreicht. Die InitiatorInnen senden ein riesiges Dankeschön an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen für den grossen Einsatz und den Schweiß im Sinn der guten Sache.



Außerdem bedanken sich die InitiatorInnen bei allen privaten UnterstützerInnen und den Sponsoren: Corthum Erdenwerke, Tretter Fertigungstechnik, Dittler GmbH, Sitema GmbH und Falter & Partner - Ihre Immobilienberater für die erreichte Spendensumme von insgesamt 2.000 Euro.



Mit dieser Aktion wurde nicht nur der Zusammenhalt und die körperliche Aktivität gefördert, sondern auch ein ganz tolles und wichtiges Projekt unterstützt. Über Rainer Scharinger & Friends entschieden sich die InitiatorInnen dazu die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel zu fördern.



„Die Karlsruher Stiftung schützt Kinder vor Gewalt und Missbrauch, hilft betroffenen Kindern und deren Familien und sorgt für mehr Aufmerksamkeit für Kinder in der Region und deutschlandweit, das hat uns und unsere Partner überzeugt, dass unsere Spende dort richtig aufgehoben ist“, sagen Pascal Tretter und Hannah Kron. Jerome Braun bedankt sich bei den OrganisatorInnen und allen TeilnehmerInnen, die sich der besonderen Challenge gestellt haben. „Ich finde, diese Aktion zeigt auf eindrückliche Weise, wie man sportlichen Spaß und Gutes tun verbinden kann. Gerade in der aktuellen Zeit sich für Kinder und deren Schutz einzusetzen, ist wichtiger denn je“, sagt der Stiftungsgeschäftsführer.

