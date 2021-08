Rekord beim Pflanzwettbewerb 2021 „Deutschland summt!“

Die fleißigste Teilnehmergruppe waren Privatgärtner mit 97 wunderbar summenden Gärten. Außerdem präsentieren sich 58 Kitagärten, 43 Schulgärten und 46 Firmengärten stolz auf der Portalseite. „Die Kitagärten haben im Vergleich zum Vorjahr einen riesigen Sprung gemacht“, freut sich Dr. Corinna Hölzer, Initiatorin des Pflanzwettbewerbs. „Im vergangenen Corona-Jahr“, verrät sie, „erhielten wir von Kitas gerade mal 13 Beiträge.“ Schirmfrau Carolin Matzko, die bekannte TV-Moderatorin von „Planet Wissen“: „Mich beeindruckt, dass so viele Menschen offensichtlich verstanden haben, dass wir alle uns für die Bienen einsetzen müssen!“ Für eine Überraschung sorgte die unterschiedlich hohe Länderbeteiligung: Die mit Abstand meisten Beiträge kommen aus Nordrhein-Westfalen (87). Danach reihen sich Bayern (47) und Baden-Württemberg (39) ein. Im Jahr 2021 war Bayern noch Spitzenreiter. „Dank der Unterstützung durch den Deutschen Städtetag konnten wir anscheinend insbesondere in NRW viele Menschen erreichen“, so Julia Sander, Koordinatorin des Pflanzwettbewerbs.In den nächsten Wochen sichten Expertinnen und Experten aus der Naturgartenszene sowie ehemalige Gewinnerinnen und Gewinner alle Beiträge und ermitteln pro Kategorie drei Preisträgerinnen und Preisträger. In die Bewertung fließen u. a. verwendete heimische Blühpflanzen und geschaffene Strukturen ein: Sind im Garten Totholzhaufen vorhanden? Gibt es Trockenmauern, bunte Staudenbeete, kleine Wasserstellen für durstige Insekten? Auf diese Aspekte legt die Jury Wert, ebenso wie auf die Außenwirkung der Aktionen. Welche Beiträge gewinnen, steht voraussichtlich Anfang September fest. Die Prämierung findet coronabedingt online statt.Mehr als die Hälfte der über 550 heimischen Wildbienen-Arten sind in ihrem Bestand bedroht. Die Insekten sind gefährdet, weil Nistplätze und Nahrungsangebote fehlen. Dem wirkt „Deutschland summt!“ mit dem Wettbewerb erfolgreich entgegen. Vergangenes Jahr nahmen knapp 2.500 Menschen teil. Zusammen schufen sie 41 Hektar bienenfreundliche Fläche. Seit dem Start des Wettbewerbs vor sechs Jahren freuen sich Bienen & Co. über 192 Hektar Blühangebot - ein Ergebnis aus 1.350 Einzel- und Gruppenaktionen mit insgesamt 19.230 involvierten Bienen- und Gartenfreunden.