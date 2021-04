Jubiläumsjahr „175 Jahre Branitzer Parklandschaft“ ist eröffnet

Am 27. April eröffneten Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters, Brandenburgs Kulturministerin Dr. Manja Schüle und der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch feierlich das Jubiläumsjahr „175 Jahre Branitzer Parklandschaft“. Mit einer zehn Meter hohen Fontäne im Schlosssee gab Staatsministerin Grütters das Startsignal in das Jubiläumsjahr und würdigte gemeinsam mit Ministerin Schüle die Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz (SFPM) als den wichtigsten kulturellen Leuchtturm der Lausitz., sicherte die Staatsministerin für Kultur und Medien, Prof. Monika Grütters, zu.Darüber hinaus bekräftigte Monika Grütters, dass sie sich für eine institutionelle Förderung der Stiftung Fürst-Pückler-Museum durch den Bund einsetzt und diesen Plan vorantreiben wird.Mit dem von Bund und Land bewilligten „Masterplan Branitz 2021–­2028“ kann im Jubiläumsjahr die grundhafte Sanierung der bedeutenden Anlagen beginnen. Zudem geht die Branitzer Baumuniversität in eine neue Ära, die ab 2021 als bundesweites Modellprojekt für die zukunftsorientierte Gehölzvermehrung ausgebaut wird, um den Bestand historischer Gartenanlagen zu bewahren und an zukünftige Klimabedingungen anzupassen.gratuliert die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, Dr. Manja Schüle, die auch Vorsitzende des Stiftungsrats der SFPM ist:so Ministerin SchüleIm Grünen Saal des Schlosses trugen sich beide Ministerinnen in das Goldene Buch der Stadt Cottbus ein und der Oberbürgermeister der Stadt Cottbus, Holger Kelch, dankte Bund und Land für den „Masterplan Branitz 2021–2028“, mit dem eine grundhafte Sanierung der Branitzer Parklandschaft und ihrer Bauten ermöglicht wird:Ganzen und zu mehr als einem Symbol im Strukturwandel der Region.“Für den im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dankbaren Vorstand der Branitzer Stiftung, Dr. Stefan Körner, verdeutlicht die feierliche Eröffnung des Jubiläumsjahres die herausragende Bedeutung und Aktualität der Branitzer Parklandschaft:Im Marstallhof gab die Kuratorin Dr. Simone Neuhäuser zuvor einen Einblick in die Sonderausstellung im Rahmen des Kulturlandjahres IndustriekulturDiese berichtet von der Industriellen Revolution, die Fürst Pückler aufmerksam verfolgte und als Innovator für sich zu nutzen verstand. Corona bedingt ist zunächst nur ein Teil der Ausstellung im Außenbereich, im Marstallhof und im Pleasureground um das Schloss Branitz zugänglich. Die Begleitbroschüre „Salons unter freiem Himmel. Der Pleasureground in Branitz und seine Ausstattung“ ist bereits jetzt erhältlich.Im Jubiläumsjahr sprudelt nach Pücklers unerfülltem Wunsch von 1846 nun für einen Sommer die Fontäne im Schlosssee, welche von der historischen Lokomobile des Fördervereins „Mobile Welten“ in Hannover betrieben wird und durch die Lausitzer Wasser GmbH & Co KG. ermöglicht wurde.erklärt Marten Eger, Technischer Geschäftsführer der LWG.Zum Abschluss wurde die Landpyramide im Branitzer Park zusammen mit den Parkgärtnerinnen und Parkgärtnern feierlich übergeben. Sie hatten zum 175. Geburtstag des Parks die zwölf historischen Rasenstufen der Landpyramide nach Pücklers Plänen wiederhergestellt.Mit diesem Auftakt startet die Stiftung Fürst-Pückler-Museum in das Jubiläumsjahr „175 Jahre Branitzer Parklandschaft“ und hofft, dass die ab Juni geplanten, zahlreichen Veranstaltungen stattfinden können. Diese sind im Veranstaltungsprogramm 2021 und tagesaktuell auf pueckler-museum.de zu finden.Erstes Highlight ist das erste Mai-Wochenende, an dem die Ausstellungim Pleasureground um das Schloss mit fünf Stationen unter freiem Himmel zu sehen ist. Rauchender Höhepunkt ist am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Mai 2021, ab 11 Uhr die Lokomobile unter Dampf, die unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln im Marstallhof zu erleben ist.Vor 175 Jahren, ab Mai 1846, hatten Fürst Hermann von Pückler-Muskau (1785-1871) und Fürstin Lucie (1776­-1854) damit begonnen, in Branitz bei Cottbus eine ganze Kulturlandschaft zu schaffen. Die Branitzer Parklandschaft mit dem sog. Innenpark, den Fürst Pückler sein „Meisterstück“ nannte, erstreckt sich auf mehr als 600 Hektar, umfasst das Schloss Branitz und 30 weitere Gebäude. Der Branitzer Park ist heute ein Denkmal von internationalem Rang, das im Februar 2021 in Gänze zum Einzeldenkmal des Landes Brandenburg erklärt wurde., so Fürst Hermann Pückler selbst in einem Brief vom 20. Juli 1856.