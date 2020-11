XXIII. Innovationspreis Thüringen: Verleihung am 25.11.2020 im Live-Stream und digitale Begleitveranstaltungen

25.11.2020 | 14:00 - 16:30 Uhr

Ausblick HORIZON EUROPE

Veranstalter: STIFT/Enterprise Europe Network (EEN)

25.11.2020 | 15:45 - 16:45 Uhr

InnoMatch - no risk, more fun

Veranstalter: STIFT/ThEx innovativ

25.11.2020 | 17:00 Uhr | Weimarhalle |

Spot on: Verleihung XXIII. Innovationspreis Thüringen 2020

Träger: Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT), TÜV Thüringen e. V., Ernst-Abbe-Stiftung

Am Mittwoch, 25.11.2020 wird in Weimar der "XXIII. Innovationspreis Thüringen 2020" verliehen. Aufgrund der aktuellen Covid19-Pandemie wird die Verleihung mit einem Minimum an Akteuren vor Ort produziert. Die Gäste können die Veranstaltung erstmalsund sich interaktiv beteiligen.Der Wettbewerb wird vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT), dem TÜV Thüringen e. V. und der Ernst-Abbe-Stiftung ausgelobt. Für den „XXIII. Innovationspreis Thüringen 2020“ wareneingereicht worden. Eine 18-köpfige Fachjury aus Wirtschaft und Wissenschaft beurteilte die Bewerbungen in den vier Kategorien vor allem nach Innovationsgrad, Unternehmerische Leistung, Funktionalität, Gebrauchswert und wirtschaftlichem Erfolg. Zudem wird ein „Sonderpreis für junge Unternehmen“ verliehen. Insgesamt wird einvergeben. Traditioneller Höhepunkt des Wettbewerbes ist die feierliche Bekanntgabe und Würdigung der Preisträger.: Auch in diesem Jahr werden vor der Preisverleihung zwei (digitale) Begleitveranstaltungen angeboten. Die Informationsveranstaltung „Ausblick HORIZON EUROPE“ stellt das neue EU-Förderprogramm ab 2021 vor. Die „InnoMatch“ bietet einen virtuellen Raum um sich interdisziplinär zu vernetzen.Das neue 9. EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation HORIZON EURO-PE bietet ab 2021 zahlreiche neue Möglichkeiten für internationale Projektkooperationen. Gemeinsam mit dem BMBF geben wir in unserem Online-Format einen ersten Ausblick auf HORIZON EUROPE. Zwei erfolgreiche Antragsteller aus Thüringen berichten über ihre Erfahrungen mit EU-Projekten.Eine Anmeldung wird gewünscht. Mehr: https://een-thueringen.eu/veranstaltungen/detail/top-event-ausblick-horizon-europe/58b8269f8c5153493721e7cfc3a04124.html Nutzen Sie die Möglichkeit, sich interdisziplinär zu vernetzen! Unter dem Motto „No risk - more fun“ bietet InnoMatch einen digitalen Raum, in dem Sie sich mit Wettbewerbsteilnehmern, Start-ups des TRIP-Accelerator-Programms sowie gestandenen Innovatoren des Thüringer Mittelstandes in virtuellen Gesprächen austauschen können.Mehr: https://trip.community/event/innomatch/ Mit einem Preisgeld von insgesamt 100.000 Euro werden die besten Innovationen des Jahres ausgezeichnet. Mehr und(Der Live-Stream kann ohne Anmeldung verfolgt werden.)