TRIP Demo-Day zeigt Zukunftsinnovationen aus Thüringen

Diesteht ganz im Zeichen der Transformation von Strukturen, Prozessen und neuen Denkweisen. Seit dem Kick-Off zum 3. Batch des Accelerator-Programms sind sechs Monate verstrichen. In dieser Zeit haben 13 Teams hart und erfolgreich an ihren Geschäftsstrategien gearbeitet, viele Herausforderungen überwunden und jede Menge dazugelernt. Die Konzepte der Teams sind sehr unterschiedlich, aber eines haben sie gemein: sie haben das Potenzial, den Status Quo der Märkte zu disruptieren und somit Technologiewandel und nachhaltiges Wachstum zu bewirken. Von Med-Tech, KI-Lösungen, HR-Solutions und Green-Tech, über Digitalisierung des Handwerks und Sport-Innovationen bis hin zu Security Solutions ist alles im diesjährigen TRIP vorhanden, um die Zukunft zu gestalten. Mit Workshops, Coachings, Prototypen-Budget und großem Netzwerk von Investor*innen, KMU und Industrie ist das Programm optimal aufgestellt, um zielführend die Start-up-Innovationen zu beschleunigen und Investment Ready zu machen.Beimam 16. März 2022 pitchtenihre Acceleration-Ergebnisse und Zukunftsvisionen vor der bunten Innovationscommunity und TRIP-Partner*innen. Christiane Kilian von der STIFT eröffnete das Event im Erfurter Innovation Space von Mehnert Lab und teilte Einblicke in die aktuelle TRIP-Class. Im Anschluss begrüßte, Staatssekretärin im Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, die TRIP-Community: „Thüringen liegt bei der Qualität von Existenzgründungen seit Jahren bundesweit mit an der Spitze. Das ist nicht zuletzt auf die breit angelegte Gründerförderung im Freistaat zurückzuführen. Das TRIP-Programm hat sich seit seinem Start im Jahr 2019 zu einem wichtigen Baustein dieser Gründerbegleitung entwickelt. Bereits 39 Teams wurden bisher vorangebracht und erfolgreich mit Investoren vernetzt“, betont Böhler. „Das TRIP-Programm ermöglicht nicht nur, dass aus neuen Ideen tragende Geschäftsmodelle werden, sondern auch das nötige Kapital besser eingeworben werden kann.“Nach der Pitch-Reihe folgte die Vergabe der Tickets für die finale Phase des TRIP-Programms, die sich explizit auf VC-Finanzierung fokussiert.ConnCons GmbH durften sich am Ende des Tages über die Tickets für die nächste TRIP-Runde freuen.Herzlichen Glückwunsch an die neun Teams, die nun ein Teil dersind:• Coachwhisperer GmbH aus Jena• ConnCons GmbH aus Radebeul• IDloop GmbH aus Jena• Janova GmbH aus Jena• LOKK UG aus Weimar• Novu aus Ilmenau• Revincus GmbH aus Jena• Taskcards aus Schmalkalden• 4Pilots UG aus JenaDiese Projekte verfügen über besonders skalierbare Geschäftsmodelle und werden in den nächsten drei Monaten intensiv beim Feinschliff ihres Konzeptes mit dem Ziel „Investment Readyness“ begleitet. Das finale Highlight des Programms ist ein Pitch bei einem der größten Start-up-Events Deutschlands – den Investor Days Thüringen, die am 14. und 15. Juni 2022 in Erfurt stattfinden.Mehr Informationen über TRIP sowie die Start-ups finden Sie unter: www.trip.community