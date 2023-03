TRIP-Accelerator stellt Startup-Innovationen aus Thüringen vor

FluiDect GmbH

Camsens GmbH

FreeMom

Indigo Optical Systems GmbH

OpenUC2

Zone GmbH

Das Thüringer Regionale Innovationsprogramm (TRIP) der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT) führt bereits seit 2019 teilnehmende Startups gezielt in Richtung Investment Readyness und vernetzt diese mit Investor:innen und Akteuren des Innovationsökosystems. Seit dem Kick-Off zur vierten Runde des Accelerator-Programms sind sechs Monate verstrichen. In dieser Zeit haben acht Teams im Rahmen von monatlichen Workshops und individuellen Einzelcoachings wertvollen Input zu ihren Geschäftsmodellen erhalten sowie an den Prototypen gearbeitet.Die Konzepte der Teams sind sehr vielfältig und reichen von Life Science, Optik und Messtechnik, über Digitalisierung- und Automatisierungslösungen, bis hin zu Sport-Innovationen. Eine Sache haben sie dennoch gemein: Sie haben das Potenzial, den Status quo der Märkte zu revolutionieren und somit Technologiewandel und nachhaltiges Wachstum zu bewirken. Die Entwicklungsergebnisse der letzten Monate wurden am heutigen Demo Day der Thüringer Innovationscommunity vorgestellt.Nach einer kurzen Eröffnung des Events im Erfurter Innovation Space von Mehnert Lab präsentierten die Startups ihre innovativen Geschäftskonzepte in einem 3-Minuten-Pitch. Im Anschluss übergab Fraur, Staatssekretärin im Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, die Tickets an die Teams. Sechs von acht Startups haben sich für die finale Phase des TRIP-Programms qualifiziert. Diese fokussiert sich explizit auf Venture-Capital-Finanzierung und bereitet die Teams auf ihren Pitch auf der Bühne der Investor Days Thüringen 2023 vor.Herzlichen Glückwunsch an die Teams, die nun ein Teil der Final-TRIP-Class 22/23 sindWeitere zwei Projekte erhielten mit Community-Tickets Zugang zu den kommenden Netzwerkveranstaltungen.Die Startups der Final TRIP-Class verfügen über besonders skalierbare Geschäftsmodelle und werden in den nächsten drei Monaten gezielt hinsichtlich ihrer „Investment Readyness“ entwickelt, um sie ideal auf das finale Highlight des Programms vorzubereiten: Der Pitch bei einem der größten Startup-Events Deutschlands - den Investor Days Thüringen , die am 14. und 15. Juni 2023 erneut in Erfurt stattfinden.