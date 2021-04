Innovationen bestärken: Start für Thüringer Innovationspreis-Wettbewerb 2021

„Unternehmen aus allen Branchen sehen sich in der Pandemie damit konfrontiert, ihr Geschäftsmodell neu zu denken. Viele haben sich den Herausforderungen erfolgreich gestellt und können mit neuen Lösungen und Produkten punkten. Der Thüringer Innovationspreis soll diese Leistungen auch und gerade 2021 würdigen und bestärken.“ betont Wirtschafts- und Wissenschaftsministeranlässlich der Auslobung. „Als einer der am höchsten dotierten Landespreise für Innovationen erfreut sich unser Preis seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Der Wettbewerb verhilft zu mehr Sichtbarkeit – weit über die Landesgrenzen Thüringens hinaus.“Die besten marktfähigen Innovationen werden mit einem Preisgeld von insgesamtausgezeichnet. Bewerbungen sind in den vier Kategorien „Tradition & Zukunft“, „Industrie & Material“ und „Licht & Leben“ sowie „Digitales & Medien“ möglich. An Startups richtet sich der kategorieübergreifende „Sonderpreis für Junge Unternehmen“. Ebenfalls ausgeschrieben wird der „Ernst-Abbe-Preis für innovatives Unternehmertum“ für besondere Verdienste um den Wissenschafts- und Technologiestandort Thüringen. Für diesen Personenpreis können die Thüringer Kammern und Verbände geeignete Kandidaten vorschlagen.können Unternehmen jeder Größe, aber auch Einzelpersonen, Handwerksbetriebe, Forschungseinrichtungen und Hochschulen. Voraussetzung ist der Sitz oder eine Betriebsstätte in Thüringen. Eingereicht werden können neue Produkte, Verfahren und Dienstleistungen, die überwiegend in Thüringen entwickelt, gestaltet bzw. gefertigt worden sind. Diese dürfen nicht länger als zwei Jahre auf sein oder stehen kurz vor ihrer Markteinführung.Eine unabhängige Jury mit regionalen und überregionalen Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft bewertet die Einreichungen unter anderem nach Innovationsgrad, unternehmerischer Leistung und Marktpotenzial.Diedes Thüringer Innovationspreises findet am 24. November 2021 in Weimar statt.