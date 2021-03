Boost your Deal Flow mit den Investor Days Thüringen!

Start-ups und Wachstumsunternehmen können sich für die Pitch-Bühne inklusive vorbereitenden Pitch-Trainings und Ausstellung in der Innovationsarena bewerben.

Als gemeinsame Initiative der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT) und der beteiligungsmanagement thüringen gmbh (bm|t), bringen die Investor Days Thüringen Start-ups und innovative Wachstumsunternehmen mit potenziellen Kooperationspartner*innen und Investor*innen jährlich in Erfurt zusammen. Die zweitägige Veranstaltung bietet ein breites Spektrum an neuesten Technologien und innovativen Geschäftsmodellen auf der Pitch-Bühne, Know-how-Impulse sowie zahlreiche Vernetzungsmöglichkeiten mit über 600 regionalen, nationalen und internationalen Start-ups, Wachstumsunternehmen, Kapitalgeber*innen und KMU.Unter dem Motto „Boost Your Deal Flow“ gehen dieals Hybrid Edition in die nächste Runde.stehenim Fokus. Die Pitch-Bühne bietet Entrepreneuren die perfekte Möglichkeit, ihre Produkt- und Geschäftskonzepte vorzustellen und so Investor*innen, KMU und Innovationshungrige zu überzeugen. Im Rahmen von Live-Votings wählt eine Jury die überzeugendsten Pitch-Performances, die mit attraktiven Preisgeldern und weiteren Gewinnen prämiert werden. Auch das Feedback des Publikums ist gefragt, denn es entscheidet darüber, welches Start-up den Public Award erhält. In Vorbereitung auf ihren Pitch erhalten alle Teilnehmer*innen ein exklusives Pitch-Training mit erfahrenen Coaches.Neben Start-ups aus Thüringen, Deutschland und der Welt präsentieren sich auf den Investor Days auch erfolgversprechende Start-ups aus dem Thuringian Regional Innovation Program (TRIP). Als Accelerator-Programm des Freistaats Thüringen bringt TRIP seine Teilnehmer*innen mit voller Geschwindigkeit in Richtung Investment Readyness. Damit schafft es eine fundierte Basis für den Markteintritt und die besten Voraussetzungen für die Start-up-Community Thüringens, um Innovationen zu beschleunigen.Derder Investor Dayslegt den Fokus aufin Thüringen und bringt Start-ups mit dem Mittelstand zusammen, um Innovationen zu beschleunigen sowie Synergien und Kooperationen zu erzeugen.„Kleine und mittelständische Unternehmen bekommen immer eher mit, welches Innovationspotenzial in Start-ups steckt und wollen Teil dieser Entwicklung sein“, erklärt, Mitinitiatorin der Investors Days Thüringen. „Dadurch entstehen Ansätze für überregionalen und internationalen Wissenstransfer und Open Innovation“.Das interaktive, hybride Event-Format öffnet an beiden Tagen viel Raum für Gespräche, Know-How-Austausch, Inspiration und Networking und bietet die optimalen Voraussetzungen für den besten Deal Flow für Investoren und erfolgversprechende Kooperationen. Neben den Live-Pitches von Start-ups und Wachstumsunternehmen finden Matchings mit der Business-Community sowie eine digitale Innovationsarena statt, in der sich Entrepreneure mit personalisierten Avataren an virtuellen Ständen vorstellen und individuelle Gespräche mit Interessenten führen können.Wer Teil der Investor Days Thüringen 2021 sein möchte und sich mit der Start-up Community vernetzen will, kann sich ab sofort anmelden unter: www.investordays-thueringen.de/anmeldung Die Investor Days Thüringen haben sich als die größte Veranstaltung dieser Art in der Region etabliert, die auch von namhaften Sponsoren und Kooperationspartnern wie z.B. EY und dem Bundesverband Deutsche Startups unterstützt wird. Die STIFT engagiert sich für die Investor Days Thüringen im Rahmen des Projektes ThEx innovativ und wird vom Thüringer Wirtschaftsministerium aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und Landesmitteln gefördert.Mehr Informationen zu den Investor Days unter: www.investordays-thueringen.de