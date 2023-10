Neu: MyMoneyCamp – digitale Lernplattform rund um das Thema Geld

Finanzielle Bildung wird digital und hybrid

Multimediale Unterrichtsmaterialien zur Überschuldungsprävention

Gamification-Elemente im Unterricht: Spielerisch den Umgang mit Geld erlernen

Die Stiftung Deutschland im Plus baut ihre finanziellen Bildungsangebote aus: Für Lehrkräfte und Schüler:innen startet die Stiftung die Lernplattform „MyMoneyCamp“die sowohl für den digitalen als auch den hybriden Unterricht eingesetzt werden kann.„Wir möchten junge Menschen motivieren, sich nachhaltig mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen“, erklärt Philipp Blomeyer, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutschland im Plus. „Mit der digitalen Plattform „MyMoneyCamp“ bieten wir Jugendlichen – ergänzend oder alternativ zu den analogen Workshops „Money & me“ einen neuen Zugang zu dem Thema Geld. Lehrkräfte erhalten die Möglichkeit, digitale Inhalte rund um Finanzen noch einfacher in den Unterricht zu integrieren.“Jugendliche können in „MyMoneyCamp“ sechs verschiedene Module zu den Themenbereichen „Konsumieren“, „Haushalten“ oder „Endlich 18“ erkunden. An einem virtuellen Schreibtisch können sie sich anhand von Comics, Videos oder Podcasts informieren und Finanzwissen aneignen. Darüber hinaus fördern kollaborative Tools, wie z.B. Spacedeck (= digitales Whiteboard) oder Webinare den Austausch zwischen den Schülern. Ein Highlight sind verschiedene Quizze mit Gamification-Elementen und Bestenlisten. Hier können die Schüler:innen am Beispiel einer jungen WG lebensnahe Finanzentscheidungen treffen und mehr über mögliche finanzielle Konsequenzen erfahren.„MyMoneyCamp ist einfach in der Anwendung und hat ein ansprechendes Design. Die Inhalte zielen darauf ab, junge Menschen die Kompetenzen zu vermitteln, die den Weg zu finanziellem Wohlbefinden ebnen “, erklärt Gudrun Scheller-Hesch, Geschäftsführerin der Stiftung Deutschland im Plus. „Das Angebot wird verschiedenen Lerntypen gerecht. Bei der Entwicklung der Materialien war uns wichtig, dass junge Menschen Spaß dabei haben, sich mit finanziellen Themen auseinanderzusetzen. Deshalb haben wir unter anderem Quizformate auf Basis von Storytelling enwickelt, die die Schüler in ihrer Lebensrealität abholen.”Lehrkräfte haben die Möglichkeit, Arbeitsaufträge digital an Schüler:innen zu verschicken, sich in einem virtuellen Raum auszutauschen oder die im Teachers Corner hinterlegten Informationen und News für ihren Unterricht zu nutzen. Auch Online-Workshops mit Referent:innen der Stiftung Deutschland im Plus sind in der modernen Lernumgebung möglich. Die kostenlose Freischaltung für Lehrkräfte gibt es unter info@deutschland-im-plus.de Die Lernplattform „MyMoneyCamp“ und der Workshop „Money and Me“ eignen sich für Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren – unabhängig von der Schulart.Mehr Informationen zur Arbeit der Stiftung Deutschland im Plus und „MyMoneyCamp“ unter https://www.deutschland-im-plus.de/finanzbildung-3/my-money-camp/