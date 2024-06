Ausgezeichnet: „Money & me“ erhält Comenius EduMedia-Siegel

Digitales Bildungsangebot der Stiftung Deutschland im Plus hat die Jury überzeugt

Workshop „Money & me“ hybrid einsetzbar

Die Stiftung Deutschland im Plus erhält für ihr Bildungsangebot „Money & me“ das Comenius EduMedia-Siegel. Der Comenius-Award wird jährlich durch die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI) für herausragende digitale Bildungsmedien vergeben. Eine unabhängige, internationale Fachjury aus Wissenschaftlern, Fach- und Bildungspraktikern bewertete das Bildungsangebot “Money & me” der Stiftung Deutschland im Plus und zeichnete es in der Kategorie Didaktische Digitale Medien II aus.„Money & me“ richtet sich an Jugendliche ab der 7. Klasse in allgemein- und berufsbildenden Schulen. Durch den modularen Aufbau sowie die Integration von Übungen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades eignet sich der Workshop für alle Schularten und berücksichtigt die unterschiedlichen kognitiven Fähigkeiten der Schüler. Zertifizierte Referenten erarbeiten mit den jungen Menschen praxisnahe Themen. Um die Motivation der Jugendlichen für den Erwerb von Finanzkompetenz zu fördern, bietet das Bildungsangebot eine jugendgerechte Mischung aus pädagogischen Methoden und Medien, darunter Videos, Fallbeispiele, Podcasts und Popsongs. Zur Vertiefung der Lerninhalte enthält „Money & me“ zudem Storytelling-basierte Quizze, die sowohl im Plenum als auch digital in Einzelarbeit durchgeführt werden können. Damit ermöglicht das Bildungsangebot bei Bedarf eine Kombination aus Präsenz- und digitalem Unterricht.“Diese Auszeichnung motiviert uns, unser Angebote zur finanziellen Bildung entsprechend den Bedürfnissen unserer Zielgruppe kontinuierlich weiter auszubauen”, erklärt Philipp Blomeyer, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutschland im Plus. “ Wir möchten erreichen, dass junge Menschen Spaß daran haben, sich mit dem Thema “Finanzen” auseinanderzusetzen, denn der Erwerb von Finanzkompetenz ist wichtig für ein eigenständiges Leben. Ziel ist es, allen Jugendlichen ein Leben in finanziellem Wohlbefinden zu ermöglichen – dazu leistet „Money & me“ einen wesentlichen Beitrag.“Die GPI vergab die Siegel und Medaillen bereits zum 29. Mal. Ausgezeichnete digitale Bildungsmedien müssen nach pädagogischen, didaktischen, ästhetischen und technischen Kriterien konzipiert und realisiert sein. Rund 150 Hersteller, Verlage, Projekte und Autoren aus mehreren europäischen Ländern reichten digitale Bildungsprodukte ein und stellten sich der herstellerneutralen Wettbewerbsjury.Der Comenius-Award wird jährlich von der Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI) verliehen und zeichnet herausragende digitale Bildungsmedien aus. Der Preis ist nach Johann Amos Comenius benannt, einem Pionier der modernen Pädagogik. Mehr Informationen unter: Come-nius EduMedia Awards (comenius-award.de)